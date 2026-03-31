대구 수성구청소년문화의집 '수피아리아, 초록 숲에 물들다!' 캠프 실시

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구청소년문화의집 청소년방과후아카데미는 지난 27일부터 28일까지 경상북도 청도군 일대에서 '수피아리아, 초록 숲에 물들다!' 1박 2일 캠프를 진행했다고 31일 밝혔다.

이번 캠프는 국립청도숲체원의 숲 체험 교육사업 '나눔의 숲 캠프'와 청도 신화랑풍류마을의 '스카이 트레일' 체험을 연계해 청소년들에게 정서적인 휴식과 역동적인 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

대구 수성구청소년문화의집 청소년방과후아카데미, '수피아리아, 초록 숲에 물들다!' 캠프를 실시했다.[사진=수성구] 2026.03.31 yrk525@newspim.com

참여 청소년들은 숲길을 따라 이동하며 조별로 주어진 과제를 해결하는 프로그램에 참여해 협동심과 문제해결 능력을 키웠다. 이어 나무를 활용한 목공 체험을 하며 산림 자원의 소중함을 직접 느끼는 시간을 가졌다. 또한 '스카이 트레일' 활동에서는 스스로의 한계를 극복하며 도전 정신을 기르고, 서로를 응원하며 유대감을 쌓는 뜻깊은 경험을 했다.

캠프에 참여한 한 청소년은 "숲속에서 친구들과 함께 문제를 해결하는 과정이 색다르고 즐거웠다"며 "스카이 트레일이 처음에는 무섭게 느껴졌지만, 친구들의 응원 덕분에 끝까지 마칠 수 있었고 큰 성취감을 느꼈다"고 소감을 밝혔다. 수성구청소년문화의집 청소년방과후아카데미 참여를 희망하는 청소년은 전화로 상담한 뒤, 방문 예약을 통해 신청하면 된다.

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