순창군, 통합돌봄 특화사업 협약 체결

의료·생활지원 연계 확대와 안정적 정착 지원
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 지역 중심 돌봄체계 구축을 위해 관계기관과 협력 기반을 마련했다.
31일 순창군에 따르면 전날 군청 영상회의실에서 순창희망병원 등 지역 기관과 '2026년 통합돌봄 특화사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다.
통합돌봄 특화사업은 퇴원 환자와 거동이 불편한 어르신 등 돌봄이 필요한 주민이 시설이 아닌 기존 생활 공간에서 지낼 수 있도록 의료·요양·생활지원 서비스를 통합 제공하는 정책이다.
협약에 따라 참여 기관들은 퇴원환자 지역사회 연계, 영양도시락 지원, 가사지원, 병원동행, 주거환경 개선 등 역할을 분담해 대상자 중심 서비스를 제공한다.
특히 퇴원 이후 관리가 필요한 대상자의 지역 정착을 돕고 취약계층의 일상 유지 지원까지 병행될 것으로 기대된다.
순창군은 대상자 발굴부터 서비스 연계, 사후관리까지 이어지는 체계를 구축해 지역 실정에 맞는 돌봄서비스를 지속 확대할 계획이다.
군 관계자는 "기관 간 협력 기반을 강화해 군민이 익숙한 생활 공간에서 안정적으로 지낼 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com