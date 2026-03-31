[오늘날씨] 봄비 오전에 그쳐...한낮 20도

강원 동해안 5~20mm...전국 대부분 약한 비

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 31일 전국 대부분 지역에는 오전까지 비가 오다가 그치겠다. 낮에는 최고기온이 20도에 육박하며 포근한 날씨를 보이겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 동해 남부 해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압 영향을 받다가 점차 벗어나고 동해 북부 해상에 있는 고기압 가장자리에 들겠다.

[서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 봄비가 내린 22일 서울 여의도 국회 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 기상청은 이날 전국에서 봄비가 내리며 영남은 최대 80㎜, 수도권은 최대 50㎜에 달하는 많은 비가 내릴 것으로 예보했다. 2025.04.22 yooksa@newspim.com

서울을 포함한 경기서부, 충남은 흐리다 개겠다. 전남과 제주도는 저녁부터 다시 흐려지겠다. 경기동부, 충북, 강원도, 경상도는 대부분 오전에 비가 그치겠으나 강원영동은 오후까지 비가 내리겠다.

예상 강수량은 강원 동해안은 5~20mm, 충북과 경북은 5~10mm, 경기동부, 강원영서, 경남은 5mm 안팎이다.

아침 최저기온은 8~11도다. 지역별로는 ▲서울 10도 ▲인천 7도 ▲춘천 8도 ▲강릉 10도 ▲대전 10도 ▲대구 12도 ▲부산 13도 ▲전주 11도 ▲광주 11도 ▲제주 11도다.

낮 최고기온은 11~20도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 13도 ▲춘천 18도 ▲강릉 13도 ▲대전 20도 ▲대구 18도 ▲부산 18도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲제주 17도다.

미세먼지 농도는 수도권은 오전 '나쁨', 오후 '보통'을 나타내겠다. 나머지 지역은 미세먼지 '보통'이 예상된다.

바다 물결은 동해상에서 1.0~4.0m, 남해상은 0.5~4.0m, 서해상은 0.5~3.5m로 일겠다.

krawjp@newspim.com