SK증권, 국내 헤지펀드 4사 담은 단독 공모펀드 출시

'다올 오르카 알파 셀렉션' 펀드 30일 설정…"헤지펀드 투자 문턱 낮춰"

전우종·정준호 SK증권 대표이사, 출시 당일 가입

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권은 30일 국내 헤지펀드 운용사 4곳의 전략을 하나의 공모펀드에 담은 단독 상품 '다올 오르카 알파 셀렉션 혼합자산투자신탁(사모투자재간접형)'을 출시했다고 밝혔다.

회사에 따르면 해당 상품은 다올자산운용이 운용하며, SK증권이 단독 판매사로 나선다. 펀드는 기존 3억원 이상이던 헤지펀드 투자 문턱을 낮춘 '사모투자재간접형 공모펀드'다.

소액으로도 구도·머스트·블래쉬·황소자산운용 등 4개 사의 헤지펀드에 분산 투자할 수 있는 멀티전략 포트폴리오를 제공한다.

(왼쪽부터) 전우종 SK증권 대표이사, 정준호 SK증권 대표이사. [사진=SK증권]

특히 현재 소프트클로징(판매 중단) 상태인 구도·머스트운용사의 펀드에 재간접 투자가 가능한 차별화된 통로로, 타 채널에서는 접근할 수 없는 투자 기회를 SK증권 고객에게만 제공하는 것이 특징이라는 설명이다.

전우종·정준호 SK증권 대표이사는 펀드 출시 당일 영업부금융센터에서 1호·2호 고객으로 상품에 가입했다. 두 대표는 "헤지펀드는 그간 일부 고액 자산가만의 투자 영역이었지만, 이 상품은 그 벽을 허무는 진정한 헤지펀드 투자 대중화 설루션"이라고 말했다.

이어 "SK증권은 지난 1년간 4사의 헤지펀드를 직접 판매하며 상품 구조와 운용사 역량을 면밀히 확인했고, 일반 개인투자자를 위한 공모펀드를 기획했다"며 "대표이사가 직접 가입하는 것이 상품에 대한 확신을 가장 잘 보여드리는 방법이라 판단했다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com