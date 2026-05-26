에이치시티, 'M솔루션 센터' 준공…"車 전장 시험 사업 강화"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 시험인증·교정 전문기업 에이치시티가 자동차 전장 부품용 EMC(전자파 적합성) 시험 인프라 확대에 나섰다. 전기차와 자율주행차 확산에 따라 고전압 전장 부품 시험 수요가 빠르게 증가하는 가운데, 관련 시험 역량 강화로 자동차 전장 분야 매출 확대에 속도를 낸다는 전략이다.

에이치시티는 26일 자동차 전장 EMC 시험 인프라인 'M솔루션 센터' 구축을 완료하고 본격적인 시험 서비스 운영에 들어간다고 밝혔다. 신규 센터는 전기차와 자율주행차에 적용되는 고전압 전장 부품 시험에 특화된 시설이다.

회사 측에 따르면 이번 투자는 자동차 산업의 전동화와 SDV(소프트웨어 정의 차량) 확대에 대응하기 위한 선제적 인프라 확충 차원에서 추진됐다. 에이치시티는 올해 자동차 전장 분야 매출이 지난해보다 큰 폭으로 증가할 것으로 기대하고 있다.

에이치시티 M솔루션 센터 고전압 EMC챔버 전경. 고전압 EMC챔버 5기와 실드룸 3기로 구성된 M솔루션 센터는 5월 말 셋업을 완료하고 본격 가동에 돌입한다. [사진=에이치시티]

M솔루션 센터 준공으로 에이치시티는 고전압 EMC 챔버 6기를 포함해 총 9기의 EMC 챔버와 실드룸 5기를 운영하게 됐다. 회사는 이를 통해 국내 최대 규모 수준의 자동차 전장 EMC 시험 인프라를 확보하게 됐다고 설명했다. 이에 따라 완성차 OEM과 주요 전장 부품사의 시험 수요 대응 역량도 강화될 것으로 보고 있다.

최근 자동차 산업에서는 전동화와 자율주행 기술 확대에 따라 고전압 전장 부품의 EMC 검증 중요성이 커지고 있다. EMC 시험은 차량 내 전자장비 간 전자파 간섭 여부를 검증하는 과정으로, 전기차와 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 확대와 함께 관련 수요도 증가하는 추세다.

에이치시티는 이번 센터 구축을 계기로 고전압 전장품 EMC 분야의 시험 경쟁력을 강화하고 고객사의 제품 개발 및 인증 기간 단축 지원에도 나설 계획이다.

환경신뢰성 시험 인프라도 함께 확대하고 있다. 회사는 EMC 시험과 환경신뢰성 시험을 단일 기관에서 일괄 수행할 수 있는 원스톱 시험 체계를 구축해 고객사의 개발 일정 효율화와 인증 리스크 감소를 지원한다는 방침이다.

허봉재 허봉재 대표는 "M솔루션 센터 준공은 자동차 산업의 전동화·전장화 흐름에 대응하기 위한 선제적 투자"라며 "고전압 전장품 EMC 분야에서 축적한 시험 역량을 바탕으로 국내 완성차 및 전장 부품사의 글로벌 경쟁력 확보를 지원하는 시험인증 파트너로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.

한편 에이치시티는 2016년 코스닥 시장에 상장한 시험인증·교정 전문기업이다. 정보통신(ICT), 자동차, 배터리, 우주항공 등 다양한 산업군을 대상으로 시험인증 서비스를 제공하고 있다. 회사는 2017년부터 국내 완성차 3사의 지정시험기관으로 활동해왔으며, 글로벌 자동차 그룹 Stellantis의 공식 EMC 시험소 자격도 확보한 상태다.

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