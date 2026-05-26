두나무, 5년간 청년 지원에 75억원 기부

AI 핵심 요약beta
- 두나무는 26일 최근 5년간 청년지원에 75억1000만원을 기부했다고 밝혔다.
- 두나무는 장학·신용회복·디지털기기 보급으로 3499명의 채무 부담을 경감하고 1250명 취약계층 대학생을 지원했다.
- 두나무는 UDC 등록비 수익을 장학금으로 환원하고 2026년도 푸른등대 두나무 UDC 기부장학금 증서 수여식을 개최했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 암호화폐 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 지난 5년간 청년 지원에 총 75억 1000만원을 기부했다고 26일 밝혔다.
두나무는 2021년 11월 한국장학재단과 '푸른등대 두나무 기부장학사업' 협약을 체결하고 70억원을 기탁한 후 2023년 4억 5000만원을 추가로 후원했다. 2022년부터 2024년까지 취약계층 청년들을 위한 신용회복 지원 사업을 진행한 결과 학자금 대출을 성실히 상환해온 만 39세 미만 청년 7317명이 인당 최대 200만원의 채무 지원을 받았다.
이 중 두나무의 지원금만으로 대출을 전액 완제한 인원은 2942명이며, 지원금을 계기로 스스로 잔여 채무를 상환한 청년도 557명으로 총 3499명이 대출 부담을 덜었다. 취약계층 대학생 1250명에게는 10억원 규모의 디지털 교육 기기를 보급했다.
두나무는 자체 블록체인 컨퍼런스인 '업비트 D 컨퍼런스(UDC)' 등록비 수익금을 IT 및 블록체인 관련 진로를 꿈꾸는 대학생을 위한 장학금으로 환원하고 있다. 2025년부터 2년간 6000만원을 생활비 장학금으로 지원한다.
두나무는 지난 21일 한국장학재단 서울사무소에서 '2026년도 푸른등대 두나무 UDC 기부장학금 장학증서 수여식'을 개최했다.
romeok@newspim.com