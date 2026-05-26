SG, 우크라이나 도로복구에 에코스틸아스콘 적용 협의

제강슬래그 재활용 제품으로 도로 내구성 5배 향상

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아스콘 전문기업 SG가 우크라이나 인프라 복구 사업을 본격화하고 있다. SG는 26일 제17회 아시안리더십콘퍼런스 참석차 방한한 비탈리 킴 우크라이나 미콜라이우 주지사와 간담회를 열고 주요 도로망에 에코스틸아스콘 적용을 협의했다고 26일 밝혔다.

이번 간담회는 2023년 SG와 미콜라이우주가 체결한 도로복구사업 업무협약의 후속 조치다. 미콜라이우주는 우크라이나 주요 곡창지대로 오데사 항구로 연결되는 곡물 수송 도로의 파손이 심각한 상황이다. 법정 하중 제한인 40톤을 초과한 80~100톤 규모 곡물 운송 차량이 반복 운행되면서 포트홀과 노면 붕괴가 계속되고 있다.

회사에 따르면 제강슬래그를 재활용한 에코스틸아스콘은 일반 도로 대비 5.04배의 내구성으로 도로 수명을 2.3배 연장하고 포트홀 발생을 26.6% 억제한다. SG는 지난 9월 우크라이나 인프라부와 협력해 키이우주 잘리샤~자보리치 구간에서 시험 포장을 완료했으며, 이를 확인한 수호믈린 세르히 우크라이나 재건청장은 국토교통부에 실제 도로 현장 적용을 요청하는 공문을 보냈다.

비탈리 킴 우크라이나 미콜라이우 주지사(좌측 세번째), 박창호 SG 대표이사(네번째 ) 기념촬영을 하고 있다. [사진= SG]

간담회에서는 현지 생산 거점 확보 방안도 논의됐다. 킴 주지사는 미콜라이우주 내 기존 아스콘 공장 운영 지원과 신규 공장 부지 확보, 인허가 및 행정 절차 지원 의사를 전달했다.

킴 주지사는 "우크라이나 내 12개 대형제철소에서 발생한 1억 3000만톤의 철강 슬래그 처리 문제 해결과 도로 재건을 동시에 추진할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

SG 관계자는 "미콜라이우 주정부와 현지 생산 거점 확보 및 행정 지원과 관련한 논의를 진행했다"며 "향후 우크라이나 전역의 도로 재건 사업 참여를 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com