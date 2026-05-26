헥토데이터, API 연동 지원 강화…"AI 예제코드 기능 확대"

총 9종 개발언어 지원…다양한 개발 환경 대응

금융·부동산·자동차 정보 API 활용 증가

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 데이터 전문기업 헥토데이터가 'AI 예제코드' 서비스 기능을 확대하며 API 연동 지원 강화에 나섰다. 개발 언어 지원 범위를 넓혀 다양한 개발 환경에 대응하고, API 연동 과정에서의 개발 효율성을 높인다는 전략이다.

헥토데이터는 26일 AI 예제코드 서비스 2차 업데이트를 완료하고 신규 개발언어 6종을 추가했다고 밝혔다. 지난 2월 업계 최초로 서비스를 선보인 이후 기능 고도화에 나선 것이다.

이번 업데이트를 통해 추가된 개발언어는 코틀린(Kotlin), PHP, C#, Go, Rust, Ruby 등이다. 기존 지원 언어를 포함하면 총 9종의 개발언어를 지원하게 됐다. 회사는 범용성이 높은 언어 중심으로 지원 범위를 확대해 다양한 고객 개발 환경에 대응할 수 있는 기반을 확보했다고 설명했다.

AI 예제코드 업데이트. [사진=헥토데이터]

AI 예제코드 서비스는 자산관리와 헬스케어, 금융거래 등 다양한 API(응용프로그램 인터페이스) 연동 과정에서 개발자가 참고할 수 있는 코드를 AI 기반으로 자동 생성하는 서비스다. 고객사가 연동하려는 API 상품을 선택하면 필수 입력값과 데이터 호출 구조를 자동 반영해 실행 가능한 샘플 코드를 제공한다. 이를 통해 개발자는 API 연동 구조를 보다 빠르게 이해하고 테스트 과정을 단축할 수 있다는 설명이다.

서비스 이용도 증가하는 추세다. 헥토데이터에 따르면 지난 17일 기준 AI 예제코드 누적 생성 건수는 약 700건으로 집계됐다. 출시 이후 월 평균 약 300건 수준의 사용량을 기록하며 안정적인 이용 흐름을 이어가고 있다고 회사 측은 설명했다.

주요 활용 분야는 금융 API 중심으로 나타났다. 개인·법인 계좌 조회와 은행 입출금 거래내역 조회, 대출 거래내역 조회 등 금융 관련 API 사용 비중이 높았으며, 부동산 경매 사건 검색과 차량 제원 정보 등 부동산·자동차 관련 API 활용도도 증가하고 있는 것으로 집계됐다.

사용자 평가에서도 API 연동 구조 이해와 테스트 편의성 측면에서 긍정적인 반응이 나타났다고 회사는 설명했다. 다양한 개발언어 지원 확대 역시 개발자 만족도를 높인 요소로 꼽혔다.

헥토데이터는 AI 예제코드 서비스를 통해 고객사의 개발 초기 단계 기술 의존도를 낮추고, 비전문가도 API 연동 구조를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 지원한다는 방침이다. 이를 통해 반복 문의와 기술 검토 절차를 줄여 개발 리소스와 비용 효율성을 높인다는 계획이다.

헥토데이터 관계자는 "AI 예제코드 서비스는 개발자가 API 연동 구조를 빠르게 이해하고 테스트할 수 있도록 지원해 고객사의 개발 생산성을 높이는 데 실질적인 역할을 하고 있다"며 "앞으로도 고객 사용 패턴과 피드백을 기반으로 지원 API 상품과 개발언어를 지속 확대하고, API 개발 가이드를 고도화해 데이터 연동 편의성과 서비스 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 전했다.

nylee54@newspim.com