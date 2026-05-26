노랑풍선, 괌·미서부 패키지 옐로LIVE 공개

27·28일 라이브 방송으로 괌 올인클루시브·미서부 9·10일 상품 선보여

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 오는 27·28일 자사 홈페이지와 앱을 통해 방송되는 '옐로LIVE'에서 괌 PIC 리조트 상품과 미국 서부 패키지를 공개한다고 26일 밝혔다.

회사에 따르면 최근 해외여행 시장에서는 유류할증료와 환율 부담이 이어지는 가운데 여행 목적과 일정에 따라 수요가 양분되는 흐름이 나타나고 있다.

단거리 휴양지에서는 짧은 비행시간 안에 리조트 중심 휴식을 즐기려는 가족 단위 여행 수요가 꾸준하고, 장거리 여행에서는 한 번의 여행으로 다양한 자연·도시 관광을 함께 경험하려는 복합형 일정 선호가 확대되는 추세다.

이에 노랑풍선은 PIC 리조트 중심의 괌 4·5일 패키지와 미국 서부 핵심 도시와 대자연을 둘러보는 '미서부 9·10일' 패키지를 운영하며 고객 여행 목적에 맞춘 상품을 강화했다.

괌 PIC 워터파크. [사진=노랑풍선]

괌 PIC 리조트 패키지는 5월 27일 오후 2시 옐로LIVE를 통해 공개된다. 4·5일 일정으로 운영되며 대한항공·진에어·에어서울 등 다양한 항공사를 이용할 수 있다. 패키지는 PIC 괌의 올인클루시브 '골드패스'를 포함해 리조트 내 식사와 워터파크, 액티비티를 자유롭게 이용할 수 있도록 구성했다.

슈퍼 아메리칸 서커스 무료 관람과 70여 가지 액티비티 이용 혜택도 포함된다. 만 4세~12세 미만 대상 무료 키즈클럽과 영어 체험 프로그램 '렛츠 스피크 잉글리시'도 운영된다. 노랑풍선은 6월 출발 소아 항공 유류할증료 지원 혜택을 선착순 300명 한정으로 제공한다. 괌 PIC 상품 예약 고객에게는 객실 1단계 업그레이드, 24시간 렌터카, 괌 PIC 정품 비치타올, 신세계 상품권 3만원권 등의 이벤트를 진행한다.

오는 28일 오후 2시에는 '전일정 NO쇼핑 미서부 패키지' 방송이 진행된다. 상품은 미서부 9·10일과 미서부 VIP 10일 일정으로 운영되며 대한항공·아시아나항공·에어프레미아 왕복 직항 노선을 이용한다. 일정에는 그랜드캐년, 브라이스캐년, 앤텔로프캐년, 요세미티 국립공원 등 미국 대표 자연 관광지와 샌프란시스코, 라스베이거스, 로스앤젤레스 등 미서부 핵심 도시 관광이 포함된다.

자이언캐년 온천, 이지 트래킹 코스, 라스베이거스 자유일정 등을 함께 구성해 자연경관과 휴양 요소를 동시에 담았다. 미서부 VIP 10일 상품은 VIP 리무진 버스, 소규모 인원 운영, 메인스트립 중심 호텔 구성을 통해 이동 편의성과 여행 집중도를 높였으며 스테이크, LA BBQ, 해산물 특식 등 현지 미식을 강화했다. 미서부 상품 예약 고객에게는 라스베이거스 시티투어 버스 혜택과 110V 변환 어댑터를 제공하며, 라스베이거스 쇼와 신세계 상품권 5만원권 이벤트도 함께 진행한다.

노랑풍선 관계자는 "최근 해외여행은 단순 가격 중심보다 '내 여행 목적에 맞는 일정'을 선택하려는 수요가 확대되고 있다"며 "단거리에서는 올인클루시브 중심의 휴양형 여행, 장거리에서는 자연과 도시를 함께 경험하는 복합형 일정 선호가 이어지고 있는 만큼 고객 여행 스타일에 맞춘 상품 운영을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com