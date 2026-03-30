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DL이앤씨∙GS건설∙SK에코플랜트 '구리역 하이니티 리버파크' 분양 중

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[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = DL이앤씨·GS건설·SK에코플랜트 컨소시엄은 경기 구리시 수택동 일대에서 '구리역 하이니티 리버파크'를 분양 중이라고 30일 밝혔다. 구리시 최초로 3000가구를 넘는 초대형 단지로 조성되는 만큼 수요자들의 관심이 집중되고 있다.

해당 단지는 수택E구역 주택재개발정비사업을 통해 공급되며, 지하 6층~지상 최고 35층, 26개 동(아파트 24개 동·주상복합 2개 동), 총 3022가구 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 29~110㎡, 1530가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별로는 ▲29㎡ 146가구 ▲38㎡ 29가구 ▲44㎡ 141가구 ▲59㎡A 397가구 ▲59㎡B 187가구 ▲59㎡C 365가구 ▲77㎡ 20가구 ▲84㎡ 186가구 ▲110㎡ 59가구로 구성된다.

◆ 서울 접근성·생활 인프라 강점

단지는 지하철 8호선과 경의중앙선이 교차하는 구리역을 도보권에서 이용할 수 있다. 단지 중심 기준 약 800m 거리에 위치해 있으며, 이를 통해 잠실역은 20분대, 삼성역·봉은사역·종각역 등 주요 업무지구까지 30분대 이동이 가능하다.

'구리역 하이니티 리버파크' 단지 투시도

또한 수도권제1순환고속도로, 강변북로, 북부간선도로, 세종포천고속도로 등 주요 간선도로망 접근성이 우수해 서울 및 수도권 전역으로 이동이 용이하다.

생활 인프라도 풍부하다. 롯데백화점, CGV, 구리전통시장 등을 도보로 이용할 수 있으며, 이마트·롯데아울렛·롯데마트·롯데시네마 등 대형 쇼핑 및 문화시설도 인접해 있다.

교육환경 역시 양호하다. 반경 1km 내에 구리초, 수택초, 토평중·고, 구리여중·고 등이 위치해 있으며, 단지 내 유치원 및 국공립 어린이집이 조성될 예정이다. 수택동 학원가도 도보권에 형성돼 있다.

◆ 한강 생활권·대규모 개발 수혜 기대

단지 앞 왕숙천 둘레길을 따라 한강까지 자전거로 10분대 이동이 가능해 쾌적한 주거환경을 갖췄다. 검배근린공원, 장자호수공원, 구리시립체육공원 등 다수의 녹지시설도 인접해 있다.

특히 수영장과 다목적체육관, 평생학습관 등을 갖춘 검배체육문화센터가 가까워 생활 편의성이 높다. 인창천 생태하천 조성사업도 예정돼 있어 향후 주거환경 개선이 기대된다.

미래가치도 주목된다. 구리토평2지구(약 275만㎡)에는 약 2만2000가구 공급이 계획돼 있으며, 2029년 착공이 목표다. 향후 수택E구역(3022가구), 수택동 재개발(약 7000가구), 토평지구(약 1만4000가구)와 함께 구리역~한강 일대를 잇는 약 4만6000가구 규모 '메가타운'이 형성될 전망이다.

◆ 대형 건설사 컨소시엄…상품성 차별화

DL이앤씨·GS건설·SK에코플랜트 3사가 공동 시공하는 만큼 설계 완성도와 품질 경쟁력을 확보했다는 평가다.

최근 수요가 증가하는 전용 29~38㎡ 초소형 주택형을 포함했으며, 전용 74㎡ 이상 모든 타입에는 현관 팬트리와 안방 드레스룸 등 수납 특화 설계를 적용했다.

커뮤니티 시설로는 피트니스센터, 실내 골프연습장, 사우나, 커뮤니티 라운지, 카페, 게스트하우스, 스터디 라운지, 프라이빗 오피스룸 등이 계획돼 있으며, 단지별로 차별화된 구성이 적용될 예정이다.

◆ 비규제지역 장점…자금 부담 완화

전용 50㎡ 이하 주택형에는 1차 계약금 1000만원 정액제가 적용돼 초기 자금 부담을 낮췄다. 전매제한은 1년이며 재당첨 제한과 거주의무기간은 없다.

서울 인접 수도권 비규제지역에 해당해 대출 규제 등 진입장벽이 상대적으로 낮다는 점도 수요자들에게 긍정적인 요소로 작용한다.

주택전시관은 경기 구리시 수택동 일대에 마련될 예정이다.

leedh@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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