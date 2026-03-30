'킥플립 처음부터 끝까지 거슬리는 컴백쇼', 레전드 컴백 온다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = JYP엔터테인먼트 보이그룹 킥플립(KickFlip)이 글로벌 컴백쇼로 역대급 귀환을 알린다.

킥플립은 오는 4월 6일 저녁 7시 엠넷과 M2 유튜브 채널 그리고 글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스에서 동시 방송되는 '킥플립 처음부터 끝까지 거슬리는 컴백쇼'를 통해 전 세계 팬들과 만난다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 킥플립 컴백쇼. [사진=엠넷] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

네 번째 미니 앨범 '마이 퍼스트 킥(My First Kick)'으로 돌아오는 킥플립은 이번 컴백쇼에서 미니 4집의 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'를 포함해 수록곡 무대를 최초 공개할 예정이다. 지난 2025년 1월 데뷔 이후 확장된 음악적 스펙트럼과 가파른 성장세를 보여온 만큼, 킥플립의 컴백 무대에 글로벌 팬들의 이목이 집중되고 있다.

위플립(팬덤명)에게 잊지 못할 특별한 시간도 이어진다. 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어' 콘셉트를 반영한 '거슬리는 플러팅 미팅'부터 '거슬리는 사랑 노래 메들리'까지 다채로운 코너가 펼쳐질 예정이다. 특히 평소 '플러팅 장인'으로 주목받아온 계훈을 중심으로, 촬영 현장에서도 멤버들의 재치 있는 플러팅이 이어지며 유쾌한 웃음을 자아냈다는 후문이다.

오늘(30일) 공개된 컴백쇼 예고 영상에는 새로운 변신을 선보일 킥플립 멤버들의 모습이 담기며 시선을 사로잡는다. 짧은 영상만으로 다채로운 볼거리가 예고되며 기대감을 고조시키고 있다.

'킥플립 처음부터 끝까지 거슬리는 컴백쇼'는 오는 4월 6일 저녁 7시 엠넷 방송과 M2 유튜브 채널, 엠넷플러스를 통해 글로벌 동시 방송된다.

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