킥플립, 4월 컴백에 멤버 전곡 참여…타이틀곡은 '눈에 거슬리고 싶어'

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 신인 보이그룹 킥플립(KickFlip)이 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'로 컴백한다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 17일 그룹 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 킥플립의 새 앨범 트랙리스트 영상과 이미지를 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 킥플립. [사진=JYP엔터테인먼트] 2026.03.17 alice09@newspim.com

트랙리스트에 따르면 새 앨범 '마이 퍼스트 킥(My First Kick)'에는 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'를 필두로 '트웬티(Twenty)', '스튜피드(Stup!d)', '거꾸로', '스크롤(Scroll)', '로어(Roar)', '마이 디렉션(My Direction)'까지 총 7곡이 수록된다.

신보 정식 발매에 앞서 선공개한 '트웬티'를 통해 청량한 에너지를 선사한 이들이 새 앨범으로 선보일 한층 성장한 음악 역량에 기대가 집중된다.

데뷔 앨범 '플립 잇, 킥 잇(Flip it, Kick it!)'을 시작으로 미니 2집 '킥 아웃, 플립 나우(Kick Out, Flip Now!)', 미니 3집 '마이 퍼스트 플립(My First Flip)', 디지털 싱글 '프롬 킥플립, 투 킥플립, 투 위플립(From KickFlip, To WeFlip)'까지 꾸준히 곡 작업에 참여해 오고 있는 멤버들은 신보 타이틀곡을 포함한 전곡 크레디트에 이름을 올리며 킥플립 만의 개성을 담아냈다.

유쾌한 첫사랑을 그린 세 번째 미니 앨범 '마이 퍼스트 플립' 이후 약 7개월 만에 발표하는 미니 4집에서는 모든 게 처음이라 서툰 스무 살의 봄 그리고 계속되는 첫사랑 이야기를 담았다. 멤버 전원 20대의 초입에 선 킥플립이 설렘 가득한 청춘 이야기를 안고 팬들 곁을 찾을 예정이다.

올봄 가요계를 풋풋하게 물들일 킥플립의 미니 4집 '마이 퍼스트 킥'과 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'는 4월 6일 오후 6시 음원사이트를 통해 감상할 수 있다. 발매 당일 오후 7시에는 Mnet M2 컴백쇼, 8시 컴백 쇼케이스를 진행한다.

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