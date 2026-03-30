아이유·변우석, 압도적 케미…'21세기 대군부인' 메인 포스터 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디즈니+에서 4월 10일 공개를 앞두고 있는 '21세기 대군부인'이 아이유와 변우석의 압도적인 비주얼 케미를 담은 메인 포스터를 공개하며 기대감을 한층 끌어올리고 있다.

이번에 공개된 메인 포스터는 서로를 마주한 채 손을 맞잡은 '성희주'(아이유)와 '이안대군'(변우석)의 모습으로 단번에 시선을 사로잡는다. 서로를 향한 두 사람의 눈빛에는 긴장과 설렘이 동시에 담겨 있어, 이들 사이에 흐르는 특별한 로맨스 텐션을 예고한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 21세기 대군부인 메인 포스터. [사진=디즈니+] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

특히 부드럽고 우아한 분위기 속에서도 쉽게 닿을 듯 닿지 않는 거리감은 계약으로 시작된 두 사람의 관계가 앞으로 어떻게 변해갈지 궁금증을 더한다. 여기에 두 배우의 압도적인 비주얼 시너지가 더해져 '21세기 대군부인'이 선보일 독보적인 로맨스 감성에 대한 기대를 높인다.

이어 공개된 스틸에는 '성희주'와 '이안대군'이 함께 만들어갈 다채로운 설렘의 순간들이 포착돼 글로벌 팬들의 마음을 사로잡고 있다. 돌담을 사이에 두고 가까운 거리에서 서로를 응시하는 장면은 청량한 밤공기 속 긴장감 넘치는 텐션을 자아내고, 다정하게 팔짱을 낀 채 나란히 선 모습은 한층 가까워진 관계의 변화를 짐작하게 한다.

이어 '이안대군'의 품에 안긴 '성희주'의 모습은 서로를 향한 감정이 깊어지고 있음을 보여주며 긴장감에서 설렘으로 이어지는 관계의 변화에 대한 궁금증을 자극한다. 이처럼 눈빛부터 자연스러운 스킨십까지, 아이유와 변우석이 완성할 로맨스 케미는 캐릭터와 서사의 매력을 배가시키며 오는 4월, 최고의 기대작의 탄생을 예고한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 21세기 대군부인 스틸컷. [사진=디즈니+] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

이와 함께 글로벌 관심도 이어지고 있다. '21세기 대군부인'은 타임지가 선정한 '2026년 가장 기대되는 한국 드라마' 리스트에 이름을 올리며 작품에 대한 기대감을 입증했다. 타임지는 "두 배우 모두 최근 K-드라마의 큰 성공을 이끈 만큼, 이들이 보여줄 케미에 대한 팬들의 기대가 크다"고 전했다.

눈빛만으로 서사를 완성하는 두 사람의 만남으로 전 세계 시청자들의 마음을 설레게 하고 있는 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 다 가진 재벌이지만 신분은 평민이라 짜증스러운 여자 '성희주'(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 있는 것이 없어 슬픈 남자 '이안대군'(변우석)의 운명 개척 신분 타파 로맨스로 오는 4월 10일 디즈니+에서 공개된다.

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