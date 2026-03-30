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아이유·변우석, 압도적 케미…'21세기 대군부인' 메인 포스터 공개

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디즈니+에서 4월 10일 공개를 앞두고 있는 '21세기 대군부인'이 아이유와 변우석의 압도적인 비주얼 케미를 담은 메인 포스터를 공개하며 기대감을 한층 끌어올리고 있다.

이번에 공개된 메인 포스터는 서로를 마주한 채 손을 맞잡은 '성희주'(아이유)와 '이안대군'(변우석)의 모습으로 단번에 시선을 사로잡는다. 서로를 향한 두 사람의 눈빛에는 긴장과 설렘이 동시에 담겨 있어, 이들 사이에 흐르는 특별한 로맨스 텐션을 예고한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 21세기 대군부인 메인 포스터. [사진=디즈니+] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

특히 부드럽고 우아한 분위기 속에서도 쉽게 닿을 듯 닿지 않는 거리감은 계약으로 시작된 두 사람의 관계가 앞으로 어떻게 변해갈지 궁금증을 더한다. 여기에 두 배우의 압도적인 비주얼 시너지가 더해져 '21세기 대군부인'이 선보일 독보적인 로맨스 감성에 대한 기대를 높인다.

이어 공개된 스틸에는 '성희주'와 '이안대군'이 함께 만들어갈 다채로운 설렘의 순간들이 포착돼 글로벌 팬들의 마음을 사로잡고 있다. 돌담을 사이에 두고 가까운 거리에서 서로를 응시하는 장면은 청량한 밤공기 속 긴장감 넘치는 텐션을 자아내고, 다정하게 팔짱을 낀 채 나란히 선 모습은 한층 가까워진 관계의 변화를 짐작하게 한다.

이어 '이안대군'의 품에 안긴 '성희주'의 모습은 서로를 향한 감정이 깊어지고 있음을 보여주며 긴장감에서 설렘으로 이어지는 관계의 변화에 대한 궁금증을 자극한다. 이처럼 눈빛부터 자연스러운 스킨십까지, 아이유와 변우석이 완성할 로맨스 케미는 캐릭터와 서사의 매력을 배가시키며 오는 4월, 최고의 기대작의 탄생을 예고한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 21세기 대군부인 스틸컷. [사진=디즈니+] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

이와 함께 글로벌 관심도 이어지고 있다. '21세기 대군부인'은 타임지가 선정한 '2026년 가장 기대되는 한국 드라마' 리스트에 이름을 올리며 작품에 대한 기대감을 입증했다. 타임지는 "두 배우 모두 최근 K-드라마의 큰 성공을 이끈 만큼, 이들이 보여줄 케미에 대한 팬들의 기대가 크다"고 전했다.

눈빛만으로 서사를 완성하는 두 사람의 만남으로 전 세계 시청자들의 마음을 설레게 하고 있는 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 다 가진 재벌이지만 신분은 평민이라 짜증스러운 여자 '성희주'(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 있는 것이 없어 슬픈 남자 '이안대군'(변우석)의 운명 개척 신분 타파 로맨스로 오는 4월 10일 디즈니+에서 공개된다.

moonddo00@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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