빨라진 꽃가루에…지오영 '지르텍' 약국 판매 69% 증가

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 봄철 꽃가루 알레르기 시즌이 앞당겨지면서 지르텍의 약국 판매가 가파른 상승세를 보이고 있다.

국내 최대 헬스케어 플랫폼 지오영은 알레르기 치료제 '지르텍(10정, 성분명 세티리진염산염)'의 지난 4월 약국 판매 횟수가 전월 대비 69% 증가했다고 1일 밝혔다.

지르텍 10정 제품 이미지 [사진=지오영]

의약품 리서치 플랫폼 '케어인사이트'가 전국 459개 약국을 대상으로 분석한 결과, 지르텍의 4월 판매 횟수는 6539회로 지난 3월(3,877회)보다 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다.

이러한 판매량 급증에 힘입어 지르텍은 같은 기간 일반의약품 판매 순위가 37위에서 14위로 23계단 뛰어오르며 상위권에 안착했다. 앞서 3월에도 2월 대비 판매가 28.8% 늘며 18계단 상승한 데 이어, 두 달 연속 가파른 성장세를 이어가는 모습이다.

이 같은 판매 흐름은 매년 빨라지고 있는 꽃가루 비산 시기와 맞물린 결과로 풀이된다. 산림청 국립수목원에 따르면, 기후 변화에 따른 기온 상승으로 2010년 이후 15년간 전국 소나무 화분(송홧가루)의 비산 시작 시점은 매년 평균 약 0.91일씩 앞당겨진 것으로 분석됐다.

지역별로는 ▲수도권(5월 15일→10일) ▲강원권(5월 18일→11일) ▲충청권(5월 15일→7일) ▲전라권(5월 8일→4월 30일) ▲제주도(5월 27일→19일) 등 전국 대부분의 권역에서 비산 시작일이 5~8일가량 앞당겨졌다. 변화 폭이 가장 큰 경상권은 5월 22일에서 5월 3일로 비산 시점이 19일이나 빨라졌다.

송홧가루는 인체에 직접적인 독성은 없으나, 알레르기 체질이 있는 경우 재채기·콧물·눈 가려움 등 증상을 유발할 수 있는데, 이러한 환경 변화로 인해 봄철 알레르기 치료제 수요 역시 시즌 초반부터 크게 증가한 것으로 풀이된다.

실제로 국내 알레르기 비염 환자 규모는 상당한 수준이다. 건강보험심사평가원에 따르면 2024년 알레르기 비염 환자는 약 740만 명으로, 2021년(약 491만 명)과 비교해 50% 이상 증가하며 꾸준한 관리의 필요성이 커지고 있다.

지르텍은 꽃가루 등 다양한 알레르기 증상 완화를 돕는 일반의약품(OTC)으로, 국내 항히스타민제 시장에서 판매액 기준 60%대 점유율을 유지하며 28년 연속 판매 1위를 지키고 있는 대표 스테디셀러다.

지오영은 지난 2023년부터 한국유씨비제약과의 파트너십을 바탕으로 지르텍의 유통·광고·영업·마케팅을 통합 운영하는 '토털 마케팅'을 전개하고 있다. 이는 단순 유통을 넘어 브랜드 전략 수립부터 소비자 커뮤니케이션까지 아우르는 마케팅 접근법이다.

이를 통해 지오영은 2023년 260만 개, 2024년 263만 개, 2025년 278만 개의 지르텍을 시장에 공급하며 3년 누적 공급량 800만 개를 돌파했으며, 2022년 대비 연평균 약 8.1%의 성장을 기록했다.

지오영 조선혜 회장은 "최근 알레르기 시즌의 시작이 앞당겨지는 등 변동성이 커지면서 의약품을 적기 적소에 공급하는 역량이 더욱 중요해졌다"며 "지오영만의 차별화된 토털 마케팅과 물류 노하우를 통해 지르텍이 환자들의 건강한 일상을 돕는 대표 치료제로 꾸준히 신뢰받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com