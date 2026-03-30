통일부, '2026 통일문제 이해·북한 이해' 발간

평화공존 정책·국제정세 변화 반영

남북관계·북한 현황 기본 내용 수록

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 통일부 국립평화통일민주교육원이 30일 통일교육 기본교재인 '2026 통일문제 이해'와 '2026 북한 이해'를 발간했다.

교육원은 이번 교재에 이재명 정부의 한반도 평화공존 정책과 미중 전략경쟁, 우크라이나 전쟁 장기화 등 국제정세 변화를 반영했다. 남북 간 대화와 협력의 중요성, 사실관계의 객관성 확보에 중점을 뒀다고 밝혔다.

국립평화통일민주교육원이 30일 '2026 통일문제 이해'와 '2026 북한 이해'를 발간했다. [사진=통일부]

통일문제 이해에는 이재명 정부의 한반도 정책, 평화와 공존의 필요성, 대화·협력의 성과와 중요성, 국제질서 변화와 한반도 통일 환경이 담겼다.

북한 이해에는 북한 9차 당대회와 15기 1차 최고인민회의 내용, 정치·대외·군사·사회 각 분야의 최신 현황이 반영됐다.

교육원은 교재와 함께 2022 개정 교육과정 성취기준에 맞춘 교사용 가이드라인도 제작·배포한다. 교재와 가이드는 각급 학교와 교육청, 공공교육훈련기관, 도서관에 배포된다. 교육원 누리집과 모바일 앱 '유니버스'에도 게시된다.

hyun9@newspim.com