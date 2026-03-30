통일부, '2026 통일문제 이해·북한 이해' 발간

남북관계·북한 현황 기본 내용 수록
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 통일부 국립평화통일민주교육원이 30일 통일교육 기본교재인 '2026 통일문제 이해'와 '2026 북한 이해'를 발간했다.
교육원은 이번 교재에 이재명 정부의 한반도 평화공존 정책과 미중 전략경쟁, 우크라이나 전쟁 장기화 등 국제정세 변화를 반영했다. 남북 간 대화와 협력의 중요성, 사실관계의 객관성 확보에 중점을 뒀다고 밝혔다.
통일문제 이해에는 이재명 정부의 한반도 정책, 평화와 공존의 필요성, 대화·협력의 성과와 중요성, 국제질서 변화와 한반도 통일 환경이 담겼다.
북한 이해에는 북한 9차 당대회와 15기 1차 최고인민회의 내용, 정치·대외·군사·사회 각 분야의 최신 현황이 반영됐다.
교육원은 교재와 함께 2022 개정 교육과정 성취기준에 맞춘 교사용 가이드라인도 제작·배포한다. 교재와 가이드는 각급 학교와 교육청, 공공교육훈련기관, 도서관에 배포된다. 교육원 누리집과 모바일 앱 '유니버스'에도 게시된다.
hyun9@newspim.com