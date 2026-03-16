정동영 "북미 정상회담, 반드시 성사돼야"

"트럼프 대통령, 김정은과 만남에 높은 관심과 의지"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 정동영 통일부 장관이 16일 "북미 정상회담은 반드시 성사돼야 한다"고 말했다.

정 장관은 이날 정부서울청사 출근길에 취재진과 만나 "트럼프 트럼프 미국 대통령이 여전히 김정은 북한 국무위원장과의 만남에 높은 관심과 의지를 갖고 있다는 것을 재확인한 것은 의미가 있다. 이 불씨를 살려야 한다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 정동영 통일부 장관이 16일 오전 서울 종로구 정부서울청사로 출근하며 도널드 트럼프 미국 대통령의 김민석 총리 면담 때 북한과의 대화 가능성 언급과 관련해 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.16 gdlee@newspim.com

김민석 국무총리는 최근 미국에서 한국 특파원단과 트럼프 대통령을 만났다. 트럼프 대통령은 이 자리에서 "나는 김 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다"며 "김 위원장이 미국이나 나와 대화를 원하는지 궁금하다"며 김 총리에게 의견을 물은 것으로 알려졌다.

정 장관은 "북한은 9차 당 대회를 통해 발전권과 안전권에 대해서 강조했는데, 북미 대화를 통해 북미 관계 개선으로 이어지고 그것이 평화공존으로 될 때 발전권을 위한 정세가 조성된다"며 "북측이 이같은 트럼프 대통령의 북미대화에 대한 높은 관심과 의지 표명 기회를 놓치지 않았으면 좋겠다"고 강조했다.

정 장관은 "한반도 정세를 평화롭게 관리하는 것은 대한민국의 현재와 미래를 위해서도 중요하고 북한의 발전권과 안전권을 위해서도 중요하다"며 "미국으로서도 세계 정세를 관리하는 데 있어 한반도 정세를 안정화시킬 필요가 있다"고 말했다.

정 장관은 '이란 사태가 한반도나 북미 대화에 영향이 있겠는가'라는 질문에 "일반적으로는 부정적인 영향을 미친다고 해석하지만 트럼프 대통령은 문제 해결을 위해서 전쟁도 대화도 결심할 수 있는 그런 성향의 지도자"라고 말했다.

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