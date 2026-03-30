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한주원 예비후보 "민주주의 가치 수호, 광명 첫 여성 지역구 도의원 도전"

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6·3 지방선거 광명 제1선거구 출마..."12·3 사태 겪으며 헌법 수호 가치 재확인"
교통 정체 해소·통합돌봄 체계 구축 공약..."외형 성장 걸맞은 삶의 질 개선 주력"
여성 정치 확대 시대적 과제 강조..."민주당 정체성과 당성으로 평가받겠다"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 한주원 광명 제1선거구 경기도의원 예비후보가 6·3 지방선거를 앞두고 민주주의의 가치 회복과 당 정체성을 전면에 내세우며 본격적인 출격에 나섰다.

한주원 광명 제1선거구 경기도의원 예비후보가 6·3 지방선거를 앞두고 민주주의의 가치 회복과 당 정체성을 전면에 내세우며 본격적인 출격에 나섰다. [사진=한주원 경기도의원 예비후보 선거캠프]

한 후보는 30일 출마 변을 통해 이번 선거를 민주주의를 지키고 완성하는 중요한 변곡점으로 정의하며, 광명 지역의 해묵은 현안 해결과 여성 정치 영토 확장을 약속했다.

한 후보는 이번 선거의 핵심 키워드로 '민주주의'와 '당 정체성'을 꼽았다. 그는 "주민의 한 표는 봄꽃처럼 빛나는 소중한 권리"라며 "12·3 사태 이후 헌법 수호를 위해 현장에서 시민들과 함께하며 민주당의 가치를 다시금 되새겼다"고 소회를 밝혔다.

특히 후보 선택의 기준에 대해 "단순한 개인 간의 경쟁을 넘어 민주당의 철학을 얼마나 깊이 이해하고 실천해왔는지가 중요하다"며 유권자들에게 후보의 정치적 궤적과 당성을 꼼꼼히 살펴달라고 당부했다. 이는 민주당의 뿌리가 깊은 광명 지역에서 정통성을 강조해 당심과 민심을 동시에 잡겠다는 전략으로 풀이된다.

지역 현안에 대해서는 '내실 있는 성장'을 키워드로 제시했다. 한 후보는 "광명은 대규모 재개발과 재건축을 통해 외형적으로 크게 성장했지만, 교통 체증과 돌봄 공백 등 시민들의 삶의 질은 그 속도를 따라가지 못하고 있다"고 진단했다.

그는 경기도의회 입성 시 ▲광명 지역 교통 문제 근본적 해결 ▲촘촘한 통합돌봄 체계 구축에 의정 역량을 집중하겠다고 공언했다. 도시의 덩치만 키우는 것이 아니라, 시민들이 체감할 수 있는 정주 여건 개선을 최우선 과제로 삼겠다는 의지다.

한 후보는 광명 지역 정치사의 '유리천장' 깨기에도 도전한다. 그는 "그동안 광명에서는 민주당 소속 여성 지역구 도의원이 배출되지 않았다"며 "여성 정치 확대는 거스를 수 없는 시대적 과제이며, 제가 그 첫 길을 열겠다"고 강조했다.

이는 단순한 성별 대결을 넘어 여성 특유의 섬세함과 공감 능력을 의정에 반영해 더 따뜻한 광명을 만들겠다는 포부다.

한주원 광명 제1선거구 경기도의원 예비후보가 6·3 지방선거를 앞두고 민주주의의 가치 회복과 당 정체성을 전면에 내세우며 본격적인 출격에 나섰다. [사진=한주원 경기도의원 예비후보 선거캠프]

마지막으로 한 후보는 "민심이 곧 천심이라는 자세로 오직 광명 시민만 바라보며 나아가겠다"며 "더 강한 광명, 더 큰 변화를 반드시 만들어내겠다"고 지지를 호소했다.

광명 지역 정가에서는 "한 후보가 민주주의 수호라는 거대 담론과 지역 민생이라는 실용적 과제를 적절히 조화시키고 있다"며 "특히 여성 정치 확대라는 명분을 쥐고 있어 경선 과정에서 상당한 파급력이 예상된다"고 분석했다.

1141world@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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