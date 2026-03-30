행안부, 제주공항 마약 밀반입 차단 점검…"빈틈없는 대응"

윤호중 장관, 관계기관 합동 현장점검 실시

"수사 공백 없이 강력 대응" 주문

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 윤호중 행안부 장관이 30일 제주국제공항을 방문해 해외 불법 마약류 유통 차단 실태를 점검하고 관계기관에 강력한 대응을 주문했다고 밝혔다.

이번 점검은 국가 차원의 입체적인 마약 대응 체계를 강화하기 위해 마련됐으며, 제주경찰청과 제주도청, 제주세관, 제주공항공사 등 관계기관이 참여했다.

윤호중 행정안전부 장관이 30일 오전 제주국제공항을 방문하여 마약범죄 근절을 위한 관계기관 합동 상황 점검하고 있다. [사진=행안부]

윤 장관은 제주공항 상황실과 국제선 입국 세관 검색장을 직접 둘러보며 마약류 반입 차단 시스템의 운영 상황을 확인했다. 최근 제주 해안가에서 케타민이 발견되고 항공편을 통한 필로폰 밀반입 사례가 잇따르는 등 마약 범죄가 지능화되는 상황을 고려한 조치다.

현장 점검 이후에는 제주경찰청과 제주지방해양경찰청, 제주세관 관계자들과 만나 의견을 청취하고 현장 대응 인력의 노고를 격려했다.

윤 장관은 특히 중대범죄수사청 출범을 앞둔 전환기를 언급하며 범죄 조직이 제도 변화의 틈을 노릴 가능성을 경고했다. 이에 따라 현장 실무자들에게 최고 수준의 경계 태세를 유지하고 수사 공백이 발생하지 않도록 철저히 대응할 것을 당부했다.

윤호중 장관은 "정부가 정한 '사회 7대 비정상 요소' 중 마약은 우리 공동체를 파괴하는 치명적인 범죄"라며 "관광의 관문인 제주도가 해외 마약 유통의 경유지가 되지 않도록 관계 기관이 힘을 합쳐 적극적이고 빈틈없이 대응해 달라"고 밝혔다.

이어 "마약을 비롯한 강력범죄에 국민이 노출되지 않도록 중수청이 차질없이 출범할 수 있게 지원을 다하겠다"고 덧붙였다.

abc123@newspim.com