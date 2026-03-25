윤호중 행안부 장관, 함평 찾아 전남·광주 상생협력 현장 점검

[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 전남·광주 상생협력 추진 현장을 점검하기 위해 25일 전남 함평군을 방문했다.
이날 윤 장관은 빛그린국가산업단지와 금호타이어 함평공장 공사 현장을 찾아 산업단지 조성 상황을 살펴보고 입주기업 관계자들과 간담회를 가졌다.
함평군에 따르면 윤 장관은 광주 광산구와 함평군에 걸쳐 조성 중인 빛그린산단을 방문해 조성 현황을 보고받고 금호타이어 신공장 건설 현장을 직접 둘러봤다.
이번 방문은 전남·광주 통합특별시 출범을 앞두고 지역 산업 기반을 점검하고, 상생과 협력을 통한 지역 경쟁력 강화 방안을 모색하기 위해 추진됐다.
윤 장관은 현장 간담회에서 "전남·광주 간 협력체계를 기반으로 한 산업 생태계 구축은 지역 발전의 핵심"이라며 "기업 투자 여건 개선과 산업단지 활성화를 위한 제도적 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.
함평군 관계자는 "정부의 지역균형발전 정책에 발맞춰 유관 기관과 협력을 확대하고, 상생 기반의 산업 육성과 지역경제 활성화에 주력하겠다"고 말했다.
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