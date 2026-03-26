행안부, 해빙기 점검으로 재해복구 '속도'…우기 전 핵심 공정 완료

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 해빙기를 맞아 재해복구사업 전반에 대한 점검을 실시하고, 우기 전까지 주요 공정을 마무리하는 등 사업 속도 제고에 나선다.

행정안전부는 23일부터 3월 20일까지 재해복구사업장에 대한 해빙기 대비 점검을 실시한 결과를 바탕으로, 복구사업을 차질 없이 추진할 계획이라고 밝혔다.

올해 3월 20일 기준 2025년 재해복구사업 완료율은 45.5%로, 전체 9104건 가운데 4146건이 완료됐다. 이는 2023년 대비 13.9%포인트, 2024년 대비 8.3%포인트 높은 수준으로 예년보다 빠른 진행 속도를 보이고 있다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 점검은 2022년부터 2025년까지 재해복구사업장 5962개소를 대상으로 각 관리청이 공정과 안전, 예산 관리 상태를 자체 점검하는 방식으로 진행됐다. 이 가운데 행안부는 대규모 피해지역과 주요 사업장을 선별해 표본 점검을 실시했다.

특히 복구비 500억 원 이상이 투입된 경기 가평, 충남 천안·공주·아산·서산·당진·예산, 전남 나주·담양, 경남 산청·합천 등 11개 시·군과 재해복구사업장 30개소가 점검 대상에 포함됐다.

정부는 대규모 피해지역을 중심으로 복구사업 추진 현황과 지방비 확보 여부, 행정절차 간소화 이행 상황 등을 집중 점검했다. 사업장에 대해서는 해빙기 취약시설 안전관리와 함께 우기 전 주요 공정 완료 가능 여부, 현장 안전관리 실태 등을 중점적으로 살폈다.

점검 결과 우기 전 공사 완료가 어려운 사업장은 교량 기초와 제방·호안 등 핵심 공정을 우선 마무리하도록 조치했다. 또 하천 물 흐름을 방해할 수 있는 임시 도로는 우기 이전 철거하고, 주거지 인근 사업장은 주민 대피계획을 수립하는 등 후속 조치를 이어갈 방침이다.

행안부는 앞으로도 매월 사업 추진 상황을 점검하고, 지방자치단체 공무원을 대상으로 행정절차 간소화 교육을 실시하는 한편, 사업기간 단축을 위한 제도 개선도 병행할 계획이다.

김광용 재난안전관리본부장은 "이번 점검을 계기로 해빙기 안전사고가 발생하지 않도록 사업장 안전관리를 철저히 하고, 공정관리를 강화해 우기 전까지 복구 사업을 최대한 마무리 하겠다"라고 밝혔다.

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