전남도-광주시-행안부, 통합특별시 출범 준비 본격화

7월 출범 앞두고 첫 합동회의…6개 분과별 핵심 과제 점검

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도와 광주시, 행정안전부가 7월 1일 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 본격적인 협업체계를 가동하며 준비에 속도를 내고 있다.

전남도와 광주시, 행안부는 25일 광주일가정양립지원본부에서 윤호중 행정안전부 장관, 황기연 전남도지사 권한대행, 고광완 광주시장 권한대행 등이 참석한 가운데 '전남광주통합특별시 출범 준비 합동 워크숍'을 개최했다.

이번 회의는 행정통합 실무준비단 출범 이후 처음 열린 합동회의로, 그간의 준비 상황을 공유하고 남은 기간 해결해야 할 핵심 과제를 점검했다.

전남광주통합특별시 출범 준비 합동 워크숍. [사진=전남도] 2026.03.25 ej7648@newspim.com

워크숍은 조직·인사·재정·자치법규·전산시스템·지방의회 등 6개 분과별 회의와 전체회의로 진행됐다. 각 분과에서는 자치법규 정비, 통합조례 제정, 재정·회계 일원화, 행정정보시스템 통합 및 데이터 전환 등 출범과 직결된 주요 현안을 집중 논의했다.

참석자들은 통합 출범 초기 대민서비스 공백을 최소화하고 행정서비스 연속성을 유지하기 위한 실무 대책을 마련하기로 뜻을 모았다. 또 통합특별시 출범 로드맵을 세밀히 검토하며 분야별 준비 상황을 점검했다.

고광완 광주시장 권한대행은 "광주와 전남의 역량을 결집해 새로운 지역발전 모델을 만드는 역사적 전환점이 될 것"이라며 "시민이 체감할 수 있는 통합 성과 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.

황기연 전남도지사 권한대행은 "조직·예산·시스템 등 핵심 과제를 신속히 정리해 혼선을 최소화하고, 시·도민 불편 없는 행정통합을 완성하겠다"고 강조했다.

한편 전남도와 광주시는 통합정책협의체와 실무추진단을 중심으로 통합특별시 출범 준비를 단계적으로 진행 중이다.

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