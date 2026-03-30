民调：李在明施政好评率为62.2% 连续三周维持60%以上

纽斯频通讯社首尔3月30日电 最新民调显示，韩国总统李在明的施政好评率为62.2%，连续三周维持在60%以上。

李在明施政好评率趋势图。【图片=Realmeter提供】

据民调机构Realmeter 30日发布的3月第4周调查结果，李在明施政好评率为62.2%，与上周持平；差评率为32.2%，较上周下降0.3个百分点。

Realmeter分析认为，尽管政府推出燃油税下调、规模达25万亿韩元的"战争追加预算"以及维持电价不变等一系列积极民生政策，但由于韩元对美元汇率突破1510韩元、韩国综合股指（KOSPI）跌破5300点等经济指标恶化，导致支持率呈现横盘走势。

从地区来看，首尔上升幅度最大，上涨7.5个百分点至62.6%；而大田·世宗·忠清地区下降幅度最大，下滑7.1个百分点至61.7%。

在政党支持率方面，执政党共同民主党较上周下降1.9个百分点至51.1%；最大在野党国民力量党则上升2.5个百分点至30.6%，时隔4周出现反弹。

祖国革新党下降1.4个百分点至1.6%，改革新党下降1.3个百分点至2.7%，进步党上升0.7个百分点至1.5%。无党派群体上升1.1个百分点至10.2%。

Realmeter指出，民主党支持率下滑主要是由于汇率飙升、物价压力以及股市大跌等外部经济因素导致经济不安情绪扩散，从而引发对执政党的问责及调整心理。对于国民力量党，Realmeter认为，尽管其内部存在严重的提名纠纷，但在此前支持率持续下滑后出现反弹，加之在经济不安背景下选民对执政党的制衡心理增强，推动其支持率回升。

本次民调于3月23日至27日对全国2513名18岁以上民众进行，回应率为5.1%，在95%置信水平下误差为±2个百分点。政党支持率调查则于3月26日至27日对1006名民众进行，回应率为3.9%，误差为±3.1个百分点。两项调查均采用100%无线自动应答方式。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社