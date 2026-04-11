민주당, 노영민 재심 기각…충북지사 후보 경선 잡음 봉합

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'명부 유출 논란' 일단락…신용한 '원팀' 행보 속도

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =더불어민주당이 6·3 지방선거 충북지사 경선과 관련해 노영민 전 대통령 비서실장의 재심 신청을 기각했다.

8일 노영민 전 대통령 비서실장이 국회 소통관에서 충북지사 경선 재심과 관련해기자회견을 하고 있다. [사진= 노영민 예부후보 측] 2026.04.08 baek3413@newspim.com

민주당 중앙당 재심위원회는 10일 노 전 실장의 청구를 받아들이지 않았고 최고위원회가 이를 최종 확정했다.

이는 노 전 실장이 지난 6일 제기한 '당원 명부 2차 유출 및 특정 후보 조직 활용' 등의 문제 제기를 사실상 인정하지 않은 셈이다.

노 전 실장은 결선에서 신용한 후보에게 패한 직후 중앙당에 재심을 청구하며 "경선이 공정하지 않았다"고 주장했지만, 당은 증거 불충분을 이유로 기각 결정을 내렸다.

기각 결정 직후 노 전 실장은 자신의 SNS에 "당헌·당규에 따른 절차가 종료됐다"며 "당의 결정을 존중한다"고 밝혔다.

그러면서 "그러나 이번 경선 과정에서 제기된 여러 문제에 대해서는 당이 원칙과 공정이 바로 설 수 있도록 바로잡아 주길 기대한다"며 "저는 앞으로도 당을 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

6일 결선 경선에서 승리한 신용한 민주당 충북지사 예비후보가 충북도청에서 기자회견을 하고 있다. [사진=백운학 기자] 2026.04.08 baek3413@newspim.com

반면 더불어민주당 충북지사 후보로 확정된 신용한 예비후보는 "당의 결정을 환영한다"며 '원팀' 기조를 강조했다.

신 후보는 입장문을 내 "노영민, 송기섭, 한범덕 후보의 헌신에 감사드린다"며 "모든 세력이 하나로 뭉쳐 본선 승리로 보답하겠다"고 말했다.

이어 "'완전히 새로운 미래 충북'을 열망하는 도민의 뜻을 받들어 '충북주도성장 시대'를 열겠다"고 강조했다.

결국 중앙당의 재심 기각은 충북 민주당 내 분란의 불씨를 진화시키는 효과를 가져왔지만, 당내 경선 프로세스에 대한 신뢰 회복 과제는 여전히 남아 있다.

이번 사례는 과열된 지방선거 공천 경쟁 속에서 데이터 관리와 공정성 확보가 얼마나 중요한지를 다시 일깨운 셈이다.

정치권 관계자는 "향후 비슷한 논란을 방지하기 위한 제도적 보완이 뒤따르지 않으면 신뢰 위기는 반복될 수 있다"고 지적했다.

baek3413@newspim.com