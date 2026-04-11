김영록 캠프에 송영길 합류…'초대형 빅텐트' 완성

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명예 후원회장으로 위촉…"승리 위해 혼신의 힘 다할 것"

신정훈·강기정 지지 선언…광주 구청장들 협력 모양새





[광주·무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 경선후보 캠프에 송영길 전 대표가 합류하며 지지세를 보탰다.

송 전 대표는 11일 광주 서구에 위치한 김 후보의 선거 사무실을 찾아 지지를 선언했다.

김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 경선후보가 11일 광주 서구 캠프 사무실에서 승리를 다짐하고 있다. (왼쪽부터) 강기정 광주시장, 송영길 민주당 전 대표, 김영록 후보, 신정훈 국회의원. 2026.04.11 ej7648@newspim.com

이 자리에는 신정훈 국회의원과 강기정 광주시장을 비롯해 임택 광주 동구청장, 김병내 남구청장, 박병규 광산구청장, 문인 북구청장이 함께했다.

김 후보를 중심으로 초대형 '빅텐트'가 형성된 모습이다.

송 전 대표는 이날 "전남광주특별시 출범이라는 역사적인 순간을 맞아, 지역 발전을 위한 확고한 철학과 비전, 성과로 입증된 추진력 등을 모두 갖춘 김 후보의 명예후원회장을 맡게 돼 영광이다"며 "마지막 승리하는 순간까지 혼신의 힘을 다하겠다"고 말했다.

신 의원은 "송 전 대표의 합류로 전남·광주가 더 크고 새롭게 하나 되는 출발점이 만들어졌다"며 "김 후보가 승리하는 마지막 순간까지 힘을 다해 함께하겠다"고 강조했다.

강 시장은 "송 전 대표까지 합류함으로써 '김영록 대세론'이 형성됐다"며 "확정되는 그 순간까지 한분 한분이 손잡고 함께 나서자"고 다짐했다.

김 후보는 "광주, 전남 시도민 모든 분들의 힘을 모아 반드시 승리해 전남광주특별시의 성공을 반드시 완수하겠다"며 "우리 모두 승리의 길을 함께 손잡고 가자"고 밝혔다.

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