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[개장시황] 코스피 4% 하락…중동 리스크에 '외국인·기관' 매도

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'삼성전자·SK하이닉스' 등 대형주 일제히 하락
코스닥도 3%대 하락…기관 순매도
전쟁 리스크에 급락…환율은 1513.4원 출발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 30일 코스피는 중동 지정학적 리스크 확대에 따른 외국인과 기관의 동반 매도세 속에 하락 출발했다. 미국과 이란 간 협상 불확실성으로 위험자산 회피 심리가 강화된 영향이다.

이날 한국거래소에 따르면 오전 9시 17분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 246.76포인트(4.54%) 내린 5192.11에 거래되고 있다. 개인이 8523억원을 순매수하고 있는 반면 외국인과 기관은 각각 2722억원, 5079억원을 순매도하며 지수 하락을 주도하고 있다.

시가총액 상위 종목은 일제히 하락세다. 삼성전자(-4.95%), SK하이닉스(-6.29%), 삼성전자우(-6.02%), 현대차(-6.67%), LG에너지솔루션(-2.92%), 삼성바이오로직스(-4.55%), SK스퀘어(-7.54%), 한화에어로스페이스(-5.32%), 두산에너빌리티(-6.42%), 기아(-6.29%) 등 전반적으로 약세 흐름을 나타내고 있다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 중동 전쟁 확대 우려 속 30일 오전 코스피가 전장 종가보다 259.23 포인트(4.77%) 하락하며 5179.64로, 코스닥은 41.66 포인트(3.65%) 하락한 1099.85로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 7.60원 상승한 1516.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.30 yym58@newspim.com

간밤 뉴욕증시는 중동 전쟁 장기화 우려가 부각되며 3대 지수가 일제히 하락했다. 다우존스30산업평균지수는 1.73% 하락했고, S&P500지수와 나스닥지수도 각각 1.67%, 2.15% 내렸다. 지정학적 불안과 기술주 약세가 겹치며 투자심리가 위축된 것으로 분석된다.

국내 증권가에서는 단기 변동성 확대 국면을 예상하고 있다. 이경민 대신증권 연구원은 "반등을 이어가던 코스피가 아슬아슬한 줄타기 중"이라며 "지난 주말 장중 5220까지 하락했다가 장대 양봉으로 5400선을 회복하며 한숨 돌렸으나, 야간선물에서 3.15% 급락이 나왔다"며 "5000선 이탈 가능성에도 대비해야 한다"고 경고했다.

한지영 키움증권 연구원은 "이번주 코스피 예상 등락 범위를 5100∼5900선"이라며 "미국·이란 협상 과정과 주요 경제지표 발표 등에 영향을 받으며 변동성 확대 흐름을 이어갈 것"이라고 내다봤다.

코스닥 지수도 동반 하락세다. 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일 대비 42.86포인트(3.75%) 내린 1098.65을 기록 중이다. 개인과 외국인이 각각 116억원, 199억원을 순매수하고 있으며 기관은 96억원을 순매도하고 있다.

코스닥 시가총액 상위 종목 역시 대부분 하락세다. 삼천당제약(-1.53%), 알테오젠(-3.41%), 에코프로(-2.89%), 에코프로비엠(-0.99%), 레인보우로보틱스(-5.82%), 코오롱티슈진(-2.28%), 에이비엘바이오(-4.61%), 리노공업(-5.82%), 리가켐바이오(-4.45%) 등이 하락했다. 반면 HLB(3.56%)는 상승하고 있다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러·원 환율은 전 거래일보다 4.5원 오른 1513.4원에 출발했다. 중동발 지정학 리스크 확대에 따른 '리스크 오프' 흐름 속에서 원화 약세 압력이 이어지는 모습이다.

민경원 우리은행 선임연구원은 "중동 리스크 확대에 따라 달러 강세와 환율 상승 압력이 이어질 가능성이 크다"며 "환율이 1510원을 상회할 경우 변동성이 확대될 수 있다"고 분석했다.

nylee54@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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