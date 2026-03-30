신한금융, 미소금융재단에 1000억 추가 출연

38개 운영사 중 최초…대출 지원 넘어 자립 기반 구축

진옥동 2기 '책임경영' 본격화…6월 청년미래적금 연계



[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 신한금융그룹이 지난 29일 미소금융재단에 1000억원을 추가 출연해, 단순 대출을 넘어 자산 형성까지 지원하는 포용금융 확대를 선언했다.

신한금융은 지난 27일 서민금융진흥원, 신한미소금융재단과 '청년 및 지방위기 극복 지원을 위한 업무협약'을 맺고 1000억원의 기부금 출연과 함께 구체적인 협력방안에 대해 논의했다.

이번 출연은 단순 금융지원을 넘어 고객의 자립과 미래 준비까지 연결하는 실행 체계를 구축하고 '책임경영'을 구체화하겠다는 의지의 표현이다.

신한금융그룹은 지난 27일 오후 은행연합회관에서 '청년 및 지방위기 지원 강화를 위한 업무협약식'을 가졌다고 밝혔다. 이날 행사에 참석한 (사진 왼쪽부터)진옥동 신한금융그룹 회장, 김은경 서민금융진흥원장, 이억원 금융위원장, 정상혁 신한은행장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=신한금융그룹]

신한금융은 2009년 미소금융재단 설립 이후 국내 38개 운영사 가운데 최초로 추가 출연을 단행했다. 이는 기존의 관행을 넘어 금융이 고객의 삶의 변화로 이어질 수 있도록 구조를 설계하겠다는 진 회장의 실행 의지가 반영된 결정이다.

신한금융은 출연금 중 200억원으로 대출금을 성실하게 상환한 고객에게 자산형성 지원금을 제공하는 프로그램을 함께 추진한다. 부채 상환의 과정을 자산 축적의 기회로 연결해 '금융 사다리' 역할을 수행한다는 구상이다.

해당 프로그램은 오는 6월 출시 예정인 '청년미래적금' 등과 연계된다. 대출 상환 후에도 고객이 안정적인 기초 자산을 형성할 수 있도록 돕는 체계를 구축해 포용금융의 범위를 상환 이후의 삶까지 확장했다는 평가다.

진옥동 회장은 다양한 포용금융 사업을 통해 금융의 사회적 역할을 실질적으로 확장해왔다.'브링업 & 밸류업' 프로젝트와 중소기업 대체인력 지원 등은 금융이 신용 개선과 고용 등 실물 영역과 연결될 수 있음을 보여준 사례다.

이번 미소금융 출연은 이러한 경험을 바탕으로 포용금융을 단순 지원에서 자립과 자산형성으로 이어지는 구조적 금융으로 발전시키는 첫 단계로, 진옥동 2기의 책임경영 기조를 상징적으로 드러낸다

진옥동 회장은 "성실하게 대출을 상환하느라 정작 자산을 형성할 기회를 갖지 못하는 분들이 많다"며 "신한금융은 이들의 자립과 자산형성을 돕는 포용금융을 그룹의 '책임경영'으로 정착시키고, 그런 분들의 삶에 실질적인 변화를 만들어내는 마중물이 되겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com