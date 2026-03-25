신한금융, 중소기업 육아휴직 대체인력 지원

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 신한금융그룹은 고용노동부와 함께 중소기업의 육아휴직 활성화와 인력 공백 해소를 위한 '대체인력 문화확산지원금'을 지급하고 있다고 25일 밝혔다.

'대체인력 문화확산지원금'은 신한금융이 대·중소기업·농어업협력재단에 민간기업 최초로 100억원을 출연한 재원을 바탕으로 운영된다. 중소기업이 육아휴직 대체인력을 처음 채용할 경우 정부 지원금 외에 추가 지원금을 제공하는 것이 핵심이다.

지원 대상은 처음 육아휴직 대체인력을 고용한 50인 미만 기업으로 채용 후 3개월과 6개월 시점에서 각각 100만원씩 최대 200만원을 지급한다. 고용노동부의 기존 대체인력지원금(연간 최대 1680만원)과 합산하면 최대 1880만원까지 지원받을 수 있다.

[사진=신한금융그룹]

고용노동부에 따르면 지난해 7월부터 올해 1월 말까지 2199개 사업장에 총 35억 5000만원이 지급되며 중소기업 현장에서 육아휴직 사용 확대에 기여하고 있다.

신한금융은 이번 지원으로 단순한 재정 지원을 넘어 기업 부담 완화와 일·가정 양립 문화 확산 및 지속가능한 고용 생태계 구축에 기여할 예정이다.

신한금융 관계자는 "대체인력 문화확산지원금은 중소기업의 현실적인 부담을 줄이면서 육아휴직 문화를 확산하기 위한 실질적인 지원"이라며 "앞으로도 신한금융은 정부와 함께 저출산과 고용 문제 해결에 기여하는 다양한 포용금융을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

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