신한금융희망재단, 보건복지부와 위기가정 지원 협약

위기가정 지원사업 '위기의 순간' 연계해 1000가구 밀착 지원

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 신한금융희망재단은 지난 24일 서울 중구 사랑의열매 회관에서 보건복지부, 사회복지공동모금회, 한국사회복지협의회와 함께 '그냥드림' 기부금 전달식을 개최하고 위기가정 지원사업 연계를 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

'그냥드림' 사업은 끼니 해결이 어려운 이들에게 조건 없이 먹거리와 생필품을 제공하는 보건복지부의 생활밀착형 사업이다. 이번 행사는 지난 2월 신한금융이 해당 사업의 지원 규모를 3년간 총 100억원으로 확대하기로 결정함에 따라 마련됐다.

이날 업무협약식에 참여한 (사진 왼쪽부터) 김현훈 한국사회복지협의회 회장, 정상혁 신한은행장, 정은경 보건복지부 장관. 윤여준 사회복지공동모금회 회장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=신한금융그룹]

이번 협약을 통해 신한금융희망재단은 '그냥드림' 사업으로 발굴된 소외된 이웃 1000여 가구를 대상으로 위기가정 지원사업인 '위기의 순간, 신한과 함께'와 연계한다. 이를 통해 복지 사각지대 해소와 실질적인 생활 안정을 도울 방침이다.

'위기의 순간, 신한과 함께'는 사회복지사와 경찰관이 추천한 위기 가정을 조기에 발굴해 생계·의료·교육·주거비 등 가구당 최대 300만원을 지원한다. 이번 업무협약으로 두 사업이 연계됨에 따라 지원 대상과 범위가 한층 넓어질 전망이다.

신한금융희망재단 관계자는 "보건복지부와의 협력을 통해 국민의 기본 먹거리 보장을 강화하고 복지 사각지대에 놓인 이웃을 선제적으로 발굴해 지원하고자 한다"며 "앞으로도 신한금융은 공공·민간 협력을 강화해 도움이 필요한 이웃을 세심하게 살피는 등 다양한 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com