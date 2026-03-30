신한금융 진옥동 회장, 생산적 금융 실행 '선구안 팀' 출범

산업 발굴부터 금융 실행까지 전 과정 연결하는 전략 수행 조직

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한금융그룹은 초혁신 산업 대상의 생산적 금융 실행력을 높이기 위해 산업별 밸류체인 기반 영업 체계를 전담하는 '선구안 팀'을 출범시키며 생산적 금융으로의 대전환을 본격화했다고 30일 밝혔다.

생산적 금융의 가속화를 위해 진행된 이번 조직 구성은 기존의 개별 기업이나 지역 중심 영업에서 벗어나, 산업 생태계 전반을 아우르는 '생산적 금융 지원 체계'로의 근본적인 전환을 의미한다. 이는 산업의 흐름을 선제적으로 읽고 과감하게 실행하는 진옥동 회장의 '선구안 중심 경영'이 본격화된 사례다.

[사진= 신한금융그룹]

신한금융은 산업의 흐름을 읽고 유망 기업을 선제적으로 지원하기 위해 '선구안 맵 – 성장성 신용평가 – 선구안 팀'으로 이어지는 독자적인 실행 체계를 구축했다.

먼저 초혁신경제 15대 프로젝트를 중심으로 부가가치 창출 전 과정(이하 밸류체인)을 종합적으로 분석한 '선구안 맵'을 기반으로 유망 기업군과 협력 네트워크를 식별해 마케팅 기회를 도출하는 영업전략을 설계했다.

이를 통해 재무제표 중심의 사후 심사에서 벗어나 산업 초기 단계부터 유망 기업과 전·후방 협력사를 선제적으로 발굴하고, 금융 지원과 투자 연계를 통해 산업 전반의 성장 구조를 설계하는 방식으로 실행 범위를 확대했다.

'선구안 팀'은 전략영업(RM), 심사역, 산업분석 전문가로 구성된 컨트롤 타워로, 15대 초혁신산업을 7개 팀으로 재분류해 대상기업 발굴부터 집중 마케팅까지 전 과정을 총괄한다.

이로써 신한금융은 ▲'선구안 맵'을 통한 유망 기업 및 협력 네트워크 식별 ▲'기업 성장성 신용평가 시스템'을 활용한 기술력·사업성 종합 평가 ▲'선구안 팀'을 중심으로 한 전략영업(RM)·심사·산업분석 기능 통합 및 실행으로 이어지는 '생산적 금융 지원 체계'를 완성했다.

[자료= 신한금융그룹]

신한금융은 지난 25일 '선구안 팀' 발대식을 개최하고 본격적인 운영에 돌입했다. 이와 함께 신한금융 각 그룹사들도 생산적 금융 역량 강화를 위한 기반 마련에 나서고 있다.

신한은행은 내달 초 국책 연구기관인 산업연구원(KIET)과의 업무협약 체결을 통해 초빙 특강, 세미나, 연수 프로그램 개설, 강의 운영 등 산업 전문성 제고를 위한 실무 중심의 교육 프로그램을 체계화할 계획이다.

신한투자증권은 이달 초 '생산적 금융 블루북'을 발간하고 자본 흐름을 생산적 산업 중심으로 전환하기 위한 모험자본 투자 확대를 추진하고 있다.

진옥동 회장은 '선구안 팀' 출범과 관련해 "금융의 진정한 역할은 산업의 미래를 먼저 보고 길을 여는 '선구안'을 갖춘 '실행력'에 있다"며, "신한금융은 '생산적 금융으로의 대전환'을 통해 산업과 기업의 성장을 연결하는 금융 본연의 역할을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

romeok@newspim.com