[핌in장충] 4세트 뒤집은 주장의 힘... "허수봉이 끝까지 선수들 이끌었다"

"허수봉이 만든 드라마틱한 순간으로 팬들도 감동 느꼈을 것"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 플레이오프 2차전 승부의 분수령이 된 4세트, 그 중심에는 주장 허수봉의 집념이 있었다. 벼랑 끝에 몰렸던 현대캐피탈은 끝까지 포기하지 않는 투지로 기적 같은 역전극을 완성하며 챔피언결정전 진출에 성공했다.

현대캐피탈은 29일 서울 장충체육관에서 열린 우리카드와의 진에어 2025-2026 V-리그 남자부 플레이오프(PO) 2차전에서 세트 스코어 3-2(22-25, 22-25, 25-18, 41-39, 15-12)로 짜릿한 역전승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈의 주장으로 플레이오프 2차전을 이끈 허수봉. [사진 = KOVO] 2026.03.30 wcn05002@newspim.com

이로써 1차전에 이어 2차전에서도 리버스 스윕을 완성한 현대캐피탈은 2년 연속 챔피언결정전에 오르며 대한항공과 우승을 다투게 됐다.

이날 경기의 승부처는 단연 4세트였다. 현대캐피탈은 중반까지 10-17로 크게 뒤지며 탈락 위기에 몰렸지만, 쉽게 무너지지 않았다. 점수 차를 조금씩 좁히며 분위기를 되찾은 뒤 결국 듀스까지 끌고 갔고, 치열한 접전 끝에 41-39로 세트를 따내며 승부를 원점으로 돌렸다. 이 한 세트의 반전이 결국 전체 경기 흐름을 뒤집는 결정적 계기가 됐다.

특히 주장 허수봉의 존재감이 빛났다. 허수봉은 4세트에서만 서브 에이스 2개를 포함해 10점을 몰아치며 팀에 활력을 불어넣었다. 경기 흐름이 완전히 넘어갈 수 있는 상황에서도 동료들을 독려하며 끝까지 집중력을 유지하게 만든 것이 결정적이었다.

경기 후 필립 블랑 감독은 "정말 쉽지 않은 경기였지만 선수들이 끝까지 버텨내며 승리를 만들어냈다"라며 만족감을 드러냈다. 이어 "사이드 아웃이 원활하지 않았지만 팀 전체가 하나로 뭉쳐 극복했다. 레오나르도 레이바(등록명 레오)는 공격뿐만 아니라 블로킹과 디그에서도 뛰어난 활약을 보여줬다"라고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 플레이오프 2차전에서 선수들에게 지시를 하는 현대캐피탈의 블랑 감독. [사진 = KOVO] 2026.03.30 wcn05002@newspim.com

교체 자원들의 활약도 돋보였다. 미들 블로커 바야르사이한 밧수(등록명 바야르사이한)는 코트에 들어올 때마다 블로킹과 서브에서 존재감을 드러냈고, 이시우 역시 중요한 순간마다 서브로 흐름을 바꿨다. 블랑 감독은 "이시우와 바야르사이한 모두 서브에서 큰 역할을 해줬다. 특히 바야르사이한은 서브 타점 조정이 효과적으로 작용했다"라고 설명했다.

무엇보다 4세트의 중심에 있었던 허수봉에 대해 블랑 감독은 특별한 언급을 남겼다. 그는 "4세트 중반에는 선수들 표정에서 다소 내려놓은 분위기가 느껴졌지만, 허수봉이 끝까지 팀을 이끌며 새로운 가능성을 만들어냈다"라며 "그가 만들어낸 드라마틱한 순간 덕분에 팬들도 큰 감동을 느꼈을 것"이라고 강조했다.

현대캐피탈은 이제 짧은 휴식을 가진 뒤 챔피언결정전에 나선다. 블랑 감독은 "연속으로 5세트 경기를 치르며 체력 소모가 크지만, 그만큼 선수들에게 강한 자신감도 생겼을 것"이라며 "대한항공은 강한 블로킹을 갖춘 팀이다. 특히 정지석 같은 선수들을 경계해야 한다. 쉽지 않은 승부가 될 것"이라고 전망했다.

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