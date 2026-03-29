[핌in장충] 또 '리버스 스윕'으로 끝냈다... 현대캐피탈, 2시즌 연속 챔프전 진출

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = 지난 플레이오프(PO) 1차전에서 세트 스코어 3-2로 리버스 스윕을 기록한 현대캐피탈이 이번에도 리버스 스윕을 달성해 대한항공과 챔피언결정전을 치른다.

현대캐피탈은 29일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V-리그 남자부 플레이오프 2차전에서 우리카드를 세트 스코어 3-2(22-25, 22-25, 25-18, 41-39, 15-12)로 꺾으며 대역전극을 완성했다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈 선수들이 29일 열린 우리카드와의 플레이오프에서 득점에 성공한 후 환호하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.03.29 wcn05002@newspim.com

이 승리로 현대캐피탈은 2시즌 연속 챔피언결정전에 가게됐다. 상대는 정규리그 1위 대한항공이다.

반면 지난 27일 열린 PO 1차전에서도 2-3으로 리버스 스윕을 당했던 우리카드는 2경기 연속 대역전극의 희생양이 되면서 시즌을 마무리했다.

현대캐피탈은 레오나르도 레이바(등록명 레오)가 60%가 넘는 공격 성공률을 기록하며 양 팀 최다인 39점을 올리는 맹활약을 펼쳤고, 토종 에이스 허수봉도 27점으로 공격을 이끌었다.

우리카드는 주포 하파에우 아라우조(등록명 아라우조)가 26점으로 중심을 잡았고, 아시아쿼터 알리 하그파라스트(등록명 알리)도 24점을 보태며 공격의 균형을 이뤘지만 팀의 패배를 막지 못했다.

1세트부터 양 팀은 치열한 접전을 벌였다. 점수 차가 좀처럼 벌어지지 않는 상황 속에서 우리카드는 13-16으로 뒤진 상황을 뒤집으며 흐름을 가져왔다. 알리의 블로킹과 아라우조의 백어택, 상대 범실을 묶어 동점을 만든 뒤 연속 득점으로 역전에 성공했고, 이후 집중력을 유지하며 세트를 따냈다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈 선수들이 29일 열린 우리카드와의 플레이오프에서 득점에 성공한 후 환호하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.03.29 wcn05002@newspim.com

2세트는 엎치락 뒤치락의 연속이었다. 초반 우리카드는 이상현과 김지한의 맹공으로 5-1까지 점수를 벌렸다. 하지만 이후가 문제였다. 점수가 점차 좁혀지더니 신호진의 백어택으로 현대캐피탈이 15-15를 만들었고, 허수봉의 연속 퀵오픈 바야르사이한 밧수(등록명 바야르사이한)의 블로킹으로 18-16으로 역전에 성공했다.

홈 팬들의 열렬한 환호를 받은 우리카드는 이상현의 속공으로 19-19 다시 동점을 만든 뒤 알리의 퀵오픈, 아라우조의 서브 에이스로 22-19를 만들었다. 현대캐피탈이 끈질기게 따라가며 23-22로 쫒겼지만 아라우조의 백어택과 박진우의 블로킹으로 2세트도 우리카드가 가져왔다.

3세트는 시작부터 끝까지 현대캐피탈의 흐름이었다. 현대캐피탈은 한때 12-6까지 점수를 벌렸다. 우리카드는 아라우조와 알리의 힘으로 따라갔지만 역부족이었다. 우리카드가 따라가면 허수봉과 레오가 점수를 더 벌렸다. 21-15 상황에서는 레오의 서브 에이스까지 터지며 우리카드의 사기를 완전히 눌렀다. 이어 바야르사이한의 속공과 이준협의 서브 에이스로 3세트를 잡았다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈의 레오가 29일 열린 우리카드와의 플레이오프에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.03.29 wcn05002@newspim.com

4세트 초반은 우리카드가 앞서 갔다. 우리카드는 4세트 누구 하나에 치우쳐진 공격이 아닌 김지한, 박진우, 아라우조, 알리가 골고루 활약하며 13-9까지 점수를 벌렸다. 아라우조의 3연 오픈 공격까지 통한 우리카드는 17-12로 승부의 추를 기울였다. 하지만 조금씩 따라가던 현대캐피탈은 세트 막판 허수봉의 서브 에이스로 24-23 역전에 성공했다.

듀스로 인해 39-39까지 간 상황, 박진우의 서브 범실이 뜨면서 현대캐피탈이 기세를 잡았고 레오가 마무리하며 4세트를 승리로 가져왔다.

5세트도 양 팀은 4세트 만큼 박빙이었다. 초반은 우리카드가 앞서 갔다. 아라우조와 알리의 힘이 좋았다. 현대캐피탈도 물러나지 않았다. 허수봉의 퀵오픈과 상대의 범실로 9-9 균형을 맞췄다. 여기에 이시우의 연속 서브 에이스가 터지며 흐름을 잡았다. 13-12에는 아라우조의 서브, 공격 범실이 연속으로 터져 역전극을 완성했다.

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