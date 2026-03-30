[오늘날씨] 전국 흐리고 곳곳 비…밤 전국으로 확대

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 월요일인 30일은 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다.
29일 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 제주 남서쪽에서 다가오는 저기압의 영향을 받아 전국이 대체로 흐린 가운데 전라권과 제주도에는 오전부터 비가 내리겠다. 비는 오후 들어 충청권 남부와 경상권으로, 밤에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠다.
예상 강수량은 전남·경남·제주도 20~50mm, 전라북부·경북남부 10~30mm, 경기남부·충청도·강원남부·강원영동·경기북부 5~20mm이다.
아침 최저기온은 4~12도로 예상된다. ▲서울 9도 ▲인천 9도 ▲수원 7도 ▲춘천 5도 ▲강릉 11도 ▲청주 10도 ▲대전 9도 ▲전주 10도 ▲광주 10도 ▲대구 9도 ▲부산 12도 ▲울산 9도 ▲제주 14도다.
낮 최고기온은 16~21도로 예상된다. ▲서울 20도 ▲인천 18도 ▲수원 19도 ▲춘천 21도 ▲강릉 20도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 19도 ▲대구 20도 ▲부산 18도 ▲울산 19도 ▲제주 21도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역에서 '보통' 수준을 보이겠다.
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