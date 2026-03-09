꽃샘추위 기승, 아침 영하권…낮에는 포근하지만 일교차 커

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 3월 둘째 주에 접어들었지만 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권까지 떨어지면서 꽃샘추위가 이어지고 있다. 다만 낮에는 기온이 오르며 비교적 포근하겠지만 일교차가 크게 벌어지겠다.

9일 기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 -3~5도, 낮 최고기온은 5~13도로 예상된다. 아침과 저녁에는 다소 춥겠지만 낮에는 기온이 오르며 비교적 온화한 날씨를 보이겠다.

지역별 상세관측자료(AWS)에 따르면 이날 오전 9시 기준 주요 도시 기온은 서울 2.3도, 인천 2.7도, 춘천 -0.9도, 강릉 1.8도, 대전 1.2도, 대구 2.6도, 전주 0.1도, 광주 1.8도, 부산 4.0도, 제주 6.0도 등을 기록했다.

낮 최고기온은 서울과 인천 8도, 춘천 9도, 강릉 8도, 대전 9도, 대구 10도, 전주 8도, 광주 10도, 부산 12도, 제주 10도 등으로 예상된다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 중부지방을 중심으로 흐린 날씨를 보인 9일 오전 서울 종로구 광화문 광장에서 두꺼운 옷차림을 한 시민들이 출근길 발걸음을 옮기고 있다. 2026.03.09 kunjoo@newspim.com

하늘 상태는 중부지방을 중심으로 흐린 날씨가 이어지다 밤부터 차차 맑아질 전망이다. 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많다가 밤부터 점차 맑아질 것으로 보인다.

이날 중국 발해만 부근에서 남하하는 고기압의 영향을 받겠고 울릉도·독도는 동해상에 위치한 기압골의 영향을 받을 것으로 보인다. 전국은 대체로 흐리다가 점차 개겠으며 울릉도와 독도에는 비가 내리겠다.

또 강원 영동과 경북 동해안은 동풍의 영향으로 오후부터 흐려지며 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 울릉도·독도 5㎜ 안팎, 강원 영동과 경북 동해안은 5㎜ 미만이다.

예상 적설량은 강원 산간 1~3㎝, 강원 영동 1㎝ 미만으로 전망된다.

미세먼지 농도는 중부지방을 중심으로 다소 높을 것으로 예상된다. 세계보건기구(WHO) 기준으로 중부 지역은 '나쁨' 수준을 보이겠으며 전북·광주·대구·경북은 오전 '한때 나쁨', 오후 '나쁨' 수준이 예상된다. 전남·부산·울산·경남·제주는 오전 '보통', 오후에는 '나쁨' 수준을 보일 것으로 전망된다.

바다의 물결은 서해상에서 0.5~3.5m로 매우 높게 일겠고 남해와 동해상에서는 0.5~2.5m로 약간 높게 일겠다.

이번 꽃샘추위는 10일 낮부터 점차 누그러질 전망이다. 다만 영동 남부와 경북 동해안에는 비가 이어질 것으로 예측된다.

