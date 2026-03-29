대구·경북 30일 오후부터 최대 40mm 봄비...건조특보 차차 해제될 듯

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구와 경북은 30일 오후부터 제법 많은 양의 봄비가 내리겠다. 봄비는 이튿날인 31일 오전까지 이어질 전망이다.
대구·경북, 울릉·독도의 예상 강수량은 10~40mm로 관측됐다.
비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고, 도로가 미끄러운 곳이 있을 수 있다. 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통 안전과 안전사고에 각별히 유의해야 한다.
건조특보가 발효된 대구와 경북 남·북부 내륙은 오후부터 비가 내리면서 건조특보가 차차 해제될 가능성이 있으며 건조 현상은 누그러질 것으로 예상된다.
30일 대구와 경북권의 기온은 3도~21도로 분포되며 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15℃ 안팎으로 커 건강관리에 각별히 주의해야 한다.
대구와 경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 9도, 경북 봉화·청송 3도, 영주·의성 5도, 문경·구미 8도, 울진 9도, 포항은 10도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 20도, 경북 울진 18도, 봉화·문경 19도, 안동·의성·포항 20도, 청송·경주는 21도 분포를 보이겠다.
31일 새벽부터 경북 남부동해안을 중심으로 차차 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불면서 강풍 특보가 발표될 가능성이 있으며 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.
또 30일 밤부터 31일 사이 경상권 해안을 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있을 것으로 예상된다.
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