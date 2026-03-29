[르포] 4000명 모인 '펍지' 페스티벌 가보니…게임 넘어 문화가 된 '배틀그라운드'

크래프톤, 28일 'PUBG: 9주년 페스티벌' 성황리에 개최



[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 크래프톤이 'PUBG: 9주년 페스티벌'을 성황리에 마무리했다.

'PUBG: 배틀그라운드' 9주년 페스티벌이 지난 28일 서울시 성북구에 위치한 고려대학교 화정체육관에서 열렸다. 이번 행사는 유저들과 함께 지난 9년 동안의 여정을 기념하고, 게임을 넘어 오프라인에서도 문화 콘텐츠로서 경험할 수 있도록 마련됐다.

'PUBG: 배틀그라운드' 9주년 페스티벌이 지난 28일 서울시 성북구에 위치한 고려대학교 화정체육관에서 열렸다. [사진=송은정 기자]

현장에서는 입장권을 받는 대기줄부터 인산인해를 이뤘다. 본 행사 전 펼쳐지는 체험형 부스에 참여하고자 하는 팬들의 열기로 뜨거웠다. 이날 총 방문객은 4000명에 달했다.

현장에서는 체험형 부스와 미니게임으로 구성된 체험존과 함께 개발진, 이용자, 인플루언서가 참여하는 팬밋업이 운영됐다.

크래프톤은 팬존에 '9kg 파밍 챌린지', '치킨맨 헌트', '탭 투 파밍'을 비롯해 행운의 돌림판과 그래피티 월, 포토부스, 대형 삼뚝 헬멧과 'ALLDAY PROJECT' 포토존을 배치했다.

e스포츠 이벤트존에서는 선수들과 1대 1 대결을 벌일 수 있는 프로그램도 운영했다. 대기 줄에는 긴 줄이 이어졌다.

파트너 팬 밋업을 통해 김블루, 주키니, 킴성태, 오아, 박사장 등 인플루언서와의 만남의 장도 마련했다.

현장은 축제 분위기 그 자체였다. 이용자들이 남녀노소 즐길 수 있는 체험형 축제에 가까웠다. 행사장 곳곳에는 긴 줄이 이어졌다. 이용자들은 체험형 부스 및 미니게임 등 다양한 이벤트를 통해 게임과 현실을 넘나드는 색다른 경험을 즐겼다.

개발진이 직접 현장을 찾아 이용자들과 눈을 맞추며 대화를 나누는 '치킨스 TALK(feat. 전지적 배그 시점)'도 열렸다.[사진=송은정 기자]

특히 개발진이 직접 현장을 찾아 이용자들과 눈을 맞추며 대화를 나누는 '치킨스 TALK(feat. 전지적 배그 시점)'도 열렸다. 해당 프로그램에는 김태현 배틀그라운드 디렉터를 필두로 킴성태, 지수보이, 김블루, 주키니 등이 참여해 라이브 토크를 이어갔다.

이 자리에서 김 디렉터는 이용자와 진솔하게 이야기를 나누며 공감하는 한편, 실시간으로 피드백을 받으면서 앞으로도 많은 게이머로부터 사랑받는 게임으로 계속 업그레이드시켜 나가겠다고 밝혔다.

행사는 1부와 2부로 나눠 운영됐다. 오후 5시부터는 메인 무대에서 테마곡 오케스트라 공연, 이모트 댄스, 이은결 마술쇼, '올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)' 공연 등이 이어졌다.

글로벌 아티스트 '올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)'는 배틀그라운드 9주년 기념 컬라버레이션 음원 'I DON'T BARGAIN' 등을 선보였다.

글로벌 아티스트 '올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)'는 배틀그라운드 9주년 기념 컬라버레이션 음원 'I DON'T BARGAIN' 등을 선보였다.[사진=송은정 기자]

이어진 드론쇼는 다시 야외로 무대를 옮겨 진행됐다. 오후 8시 30분 운동장 상공에는 드론 수백 대가 띄워졌다. 총 12종의 형상이 순차적으로 등장해 행사장 상공을 채웠다. '배틀그라운드'의 지난 서비스 과정을 담아내고, 앞으로에 대한 기대 메시지를 전했다.

이 자리에서 김태현 배틀그라운드 디렉터는 "3000장 티켓이 10분 만에 매진된 데 이어 추가 판매된 1000장도 매진될 수 있던 것은 팬들의 관심 덕분"이라며 "이번 행사를 통해 배틀그라운드가 9주년까지도 건재하다는 것을 보여준 것 같아 기쁘다"라고 말했다.

이어 "말로 다 표현할 수 없는 감사함은 앞으로의 행동으로 직접 증명해 보이겠다"며 "배틀그라운드를 더욱 재미있고 즐겁게 플레이하실 수 있도록 게임을 갈고닦아 끊임없이 발전시켜 나갈 것"이라고 덧붙였다.

이용자들은 체험형 부스 및 미니게임 등 다양한 이벤트를 통해 게임과 현실을 넘나드는 색다른 경험을 즐겼다. [사진=송은정 기자]

yuniya@newspim.com