삼현, 아이텐 로보틱스와 제조·물류 자동화 솔루션 제휴 체결

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3-in-1 통합 솔루션과 로봇 플랫폼 결합

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모션 컨트롤 전문기업 삼현은 글로벌 로봇 기술 전문 기업 아이텐 로보틱스(AiTEN Robotics)와 제조·물류 자동화 로봇 솔루션 공급을 위한 전략적 제휴를 체결했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 제휴는 양사가 보유한 독보적인 기술력과 비즈니스 역량, 그리고 글로벌 네트워크를 결합하여 급성장하는 제조 및 물류 산업 대상 로봇 기반 자동화 솔루션 사업을 공동으로 추진하기 위해 마련됐다.

양사는 원활한 협력 추진을 위해 실무 협의체를 구성하고, 기술 자료 제공 및 마케팅 활동 전반에서 적극적으로 협조할 계획이다. 특히 산업용 로봇 플랫폼 공급, 제조·물류 자동화 로봇 시스템 통합(SI) 사업, 로봇 공급 현지화, 글로벌 시장 공동사업 기회 발굴 등 네 가지 핵심 분야에서 긴밀하게 협업체계를 구축하기로 합의했다.

삼현 서재복 부사장(오른쪽)과 AiTEN Robotics의 Fabian Wu 부사장이 협약식 후 기념사진을 찍고 있다. [사진=삼현]

이번 협력은 삼현이 추진 중인 인공지능 전환(AX) 실증산단 사업 및 선도공장 모델과 결합하여 더욱 큰 시너지를 낼 것으로 기대된다. 삼현의 핵심 역량인 3-in-1 통합 솔루션(모터·제어기·감속기)이 아이텐 로보틱스의 플랫폼과 결합해 보다 정밀하고 지능화된 로봇 솔루션을 시장에 선보일 수 있게 됐기 때문이다.

박기원 삼현 대표이사는 "이번 양해각서(MOU)는 삼현이 단순 부품 제조사를 넘어 하드웨어와 소프트웨어가 통합된 글로벌 자율제조 솔루션 플랫폼 기업으로 나아가는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "글로벌 경쟁력을 갖춘 아이텐 로보틱스와의 긴밀한 협업을 통해 국내외 제조 현장의 인공지능 전환 혁신을 선도할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com