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크래프톤, 2026년 배틀그라운드 개발 로드맵 발표

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 크래프톤이 PUBG: 배틀그라운드(PUBG: BATTLEGROUNDS, 이하 배틀그라운드)의 2026년 개발 로드맵을 발표했다고 24일 밝혔다. 재미 요소를 지속적으로 발굴하고, 장르를 넘나드는 콘텐츠 다각화를 통해 서비스 경쟁력을 강화하는 것이 핵심 골자다.

올해 9주년을 맞은 배틀그라운드는 지난해 3월에 이어 이달에도 최고 동시 접속자 수가 130만명을 넘어섰다. 이 같은 성과를 바탕으로 크래프톤은 장기 수명 주기(Product Life Cycle·PLC)를 갖춘 IP로서 경쟁력을 한층 더 끌어올리고, 신규 웰메이드 모드 출시 및 UGC 업데이트를 중심으로 배틀그라운드를 플랫폼으로 확장해 나간다. 구체적 과업으로는 ▲게임 플레이 경험의 진화와 혁신 ▲다양한 콘텐츠 기반의 라이브 서비스 고도화를 꼽았다. 앞으로도 배틀그라운드는 배틀로얄 장르 대표 타이틀로서의 입지를 공고히 하며, 두 자릿수 성장을 이어갈 방침이다.

배틀그라운드 2026년 개발 로드맵 발표 [사진=크래프톤]

우선, 크래프톤은 더욱 심화된 전술적 플레이 환경을 구현하는 데 주안점을 두고 월드 업데이트를 진행한다. 다음달 에란겔 맵에는 '지형 파괴 시스템'이 도입된다. 이용자가 직접 개활지에 엄폐 공간을 만드는 등 깊이 있는 재미를 느낄 수 있도록, 지형지물을 이용자 중심의 가변적인 전술 요소로 확장한 것이 특징이다. 이와 함께 미라마 맵의 '비밀의 방' 공간 추가와 론도 맵 업데이트를 통해 더욱 전략적인 아이템 획득과 이동 동선 설계가 가능해진다.

이용자가 더욱 몰입할 수 있는 역동적 환경도 조성된다. 연막이 바람에 흔들리고 폭발에 의해 흩어지도록 한 물리 기반의 '인터랙티브 연막', 블루칩 타워의 아이템 호출 기능 추가, 장비 시스템 개선 등이 대표적이다. UI 개선 및 편의성 향상도 이어진다. 이 밖에도 캐주얼 경쟁 포맷을 새롭게 도입하는 등 다양한 게임 플레이 경험 제공에 주력한다.

게임 이용 경험의 혁신을 위한 노력도 계속된다. 건 플레이는 시즌별 주류 무기군이 순환하는 '메타 로테이션' 구조를 도입한다. 4개월 주기로 대형 업데이트를 진행하고 2개월마다 정기적인 패치를 병행해 아이템 밸런스를 조정하는 방식이다. 새로운 총기 및 부착물을 추가하고 활용도가 낮은 무기는 일부 제외해 균형을 유지하는 변화도 꾀한다. 경쟁전은 게임 내 성과가 보다 직관적으로 환산될 수 있게 하는 등 시즌 및 보상 체계를 개편한다. 또한 캐릭터 커스터마이징의 자유도를 높여 캐릭터 업그레이드 시스템 '컨텐더'만의 고유한 경험을 강화하고, 모드와 이스포츠 등을 연계한 이벤트 패스를 확대해 이용자 만족도를 제고한다.

4월에는 협동, 성장, 공략 등 세 가지 요소가 결합된 루트 슈터 로그라이트 장르의 웰메이드 모드 '제노포인트(Xeno Point)'를 선보인다. 배틀그라운드를 다양한 슈팅 경험을 제공하는 게임 플레이 플랫폼으로 확장하기 위한 전략의 일환이다. 이어서 크래프톤은 스웨덴의 게임 스튜디오 스타브리즈(Starbreeze)와 협업해 개발한 하이스트 모드 '페이데이(PAYDAY)'도 공개할 예정이다. 이용자가 동료와 함께 잠입, 작전 계획 등 협력을 통해 목표를 달성해 나가는 전략적 과정에서 색다른 흥미를 느낄 수 있는 것이 차별화 강점이다.

UGC(User Generated Content) 역시 본격적인 확대에 나선다. 이용자가 더욱 다양한 모드를 제작할 수 있도록 제작 툴 및 장치를 늘리고, 제작 환경의 성능 최적화를 추진한다. 나아가, UGC 전용 공간을 신설해 이용자 제작 콘텐츠에 대한 접근성도 높인다. 이와 동시에 크래프톤은 게임·애니메이션 분야 IP와 협업을 넓히며 프리미엄 차량 및 아티스트와의 컬래버레이션을 통해 차별화 콘텐츠를 계속해서 제공해 나간다는 구상이다. 이용자들이 직접 팀을 구성하고 대회를 운영하는 참여형 콘텐츠 'PUBG 판타지 리그'는 배틀그라운드 e스포츠 국가대항전 펍지 네이션스 컵(PUBG Nations Cup·PNC) 2026에서 첫선을 보인다.

아울러 크래프톤은 안정적인 서비스 환경 구축을 위한 서버 확충에 속도를 낸다. 이를 기반으로 크래프톤은 콘솔 환경에서의 품질 극대화를 도모할 계획이다. 공정한 이용 환경 조성을 위한 '안티치트 솔루션'도 한층 강화한다. 세부적으로는 탐지 정확도를 높이고, 오인 제재 재검토 절차를 개선하며 지역·플랫폼별 관리 전략을 정교화한다. 특히, 직접 메모리 접근(Direct Memory Access)에 기반해 우회를 시도하고 있는 부정행위는 전담 연구개발을 통해 탐지 기능을 고도화해 왔으며, 앞으로도 최우선 과제로 삼아 대응한다.

한편, 올해 개발 계획에 따라 진행되는 업데이트 사항은 배틀그라운드 이용자 커뮤니티에서 개별 패치 노트를 통해 공개된다. 자세한 내용은 배틀그라운드 공식 카페에서도 확인할 수 있다.

yuniya@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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