李대통령, 민주평통 수석부의장에 강창일…기후위기대응위원장에 이창훈 위촉

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대통령 자문회의·차관급 정무직 각 1명

정부위원회 3명 임명 또는 위촉

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 16일 민주평화통일자문회의 수석부의장에 강창일 전 주일본대사를 임명하는 등 대통령 자문회의 1명, 차관급 정무직 1명, 정부위원회 3명을 임명 또는 위촉했다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 "강 수석부의장은 역사학자 출신의 4선 국회의원"이라며 "우리나라 근대사에 대한 깊은 이해를 바탕으로 정파를 초월해 평화와 협력을 추진해 온 국가원로"라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 민주평화통일자문회의 수석부의장에 신규 임명된 강창일 전 국회의원 [사진=뉴스핌 DB]

이 수석은 "한일의원연맹 회장, 주일본대사 경험을 통해 쌓은 외교적 경륜을 통일 담론에 담아 통합의 가치를 이끌어낼 적임자"라고 강조했다.

강 수석부의장은 17·18·19·20대 국회의원을 지낸 바 있다. 서울대 국사학과를 졸업하고 일본 도쿄대에서 문학 박사 학위를 취득했다. 현재 한라대학교 석좌교수로 재직 중이다.

국가기후위기대응위원회 위원장에는 이창훈 서울대 환경대학원 교수가 임명됐다. 이 교수는 한국환경연구원장, 중앙환경정책위원 등을 역임했다. 이 수석은 "환경 에너지 분야 이론과 정책 실무 경험이 풍부한 적임자"라며 "기후 에너지 사회 아우르는 국가위기 정책 대전환 이끌어갈 전문가이기도 하다"고 설명했다.

진실화해를위한과거사정리위원회 상임위원에는 경상북도 포항 출신인 김귀옥 한성대 교수가 임명됐다. 이 수석은 김 교수에 대해 "한국구술사학회 회장, 한국사회학회 총무이사를 역임한 역사사회학자"라며 "한국전쟁 전후로 민간인 희생과 이산가족 문제, 약자에 대한 국가폭력의 실제적 진실을 규명해온 과거사 규명의 적임자"라고 소개했다.

저출산고령사회위원회 부위원장에는 김진오 전 CBS 사장이 임명됐다. 이 수석은 "김 전 사장은 언론계에 35년간 재직하며 출산 캠페인과 인구포럼을 주도해 왔다"며 "오랜 언론 경험을 바탕으로 인구위기 극복을 위한 국민 공감대와 사회 전반의 인식 전환을 이끌어갈 적임자"라고 말했다.

저출산고령사회위원회 상임위원에는 박진경 일과여가문화연구원 사무총장이 임명됐다. 서강대 독문과를 졸업하고 이화여대 공공정책학 석사, 행정학 박사 학위를 취득한 박 사무총장은 저출산고령사회위원회 사무처장도 역임한 바 있다.

이 수석은 "육아, 교육, 여성고용 등 다양한 정책과제를 제시해 온 인물"이라며 "저출산 문제를 해결하기 위해 포괄적이고 구조적인 대책을 수립할 적임자"라고 소개했다.

pcjay@newspim.com