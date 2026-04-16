전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.17 (금)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

李대통령, 민주평통 수석부의장에 강창일…기후위기대응위원장에 이창훈 위촉

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재명 대통령이 16일 강창일 전 주일본대사를 민주평화통일자문회의 수석부의장에 임명했다.
  • 국가기후위기대응위원회 위원장에는 이창훈 서울대 교수를, 진실화해위 상임위원에는 김귀옥 한성대 교수를 임명했다.
  • 저출산고령사회위원회 부위원장 김진오 전 CBS 사장, 상임위원 박진경 사무총장을 위촉했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대통령 자문회의·차관급 정무직 각 1명
정부위원회 3명 임명 또는 위촉

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 16일 민주평화통일자문회의 수석부의장에 강창일 전 주일본대사를 임명하는 등 대통령 자문회의 1명, 차관급 정무직 1명, 정부위원회 3명을 임명 또는 위촉했다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 "강 수석부의장은 역사학자 출신의 4선 국회의원"이라며 "우리나라 근대사에 대한 깊은 이해를 바탕으로 정파를 초월해 평화와 협력을 추진해 온 국가원로"라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 민주평화통일자문회의 수석부의장에 신규 임명된 강창일 전 국회의원 [사진=뉴스핌 DB]

이 수석은 "한일의원연맹 회장, 주일본대사 경험을 통해 쌓은 외교적 경륜을 통일 담론에 담아 통합의 가치를 이끌어낼 적임자"라고 강조했다.

강 수석부의장은 17·18·19·20대 국회의원을 지낸 바 있다. 서울대 국사학과를 졸업하고 일본 도쿄대에서 문학 박사 학위를 취득했다. 현재 한라대학교 석좌교수로 재직 중이다.

국가기후위기대응위원회 위원장에는 이창훈 서울대 환경대학원 교수가 임명됐다. 이 교수는 한국환경연구원장, 중앙환경정책위원 등을 역임했다. 이 수석은 "환경 에너지 분야 이론과 정책 실무 경험이 풍부한 적임자"라며 "기후 에너지 사회 아우르는 국가위기 정책 대전환 이끌어갈 전문가이기도 하다"고 설명했다.

진실화해를위한과거사정리위원회 상임위원에는 경상북도 포항 출신인 김귀옥 한성대 교수가 임명됐다. 이 수석은 김 교수에 대해 "한국구술사학회 회장, 한국사회학회 총무이사를 역임한 역사사회학자"라며 "한국전쟁 전후로 민간인 희생과 이산가족 문제, 약자에 대한 국가폭력의 실제적 진실을 규명해온 과거사 규명의 적임자"라고 소개했다.

저출산고령사회위원회 부위원장에는 김진오 전 CBS 사장이 임명됐다. 이 수석은 "김 전 사장은 언론계에 35년간 재직하며 출산 캠페인과 인구포럼을 주도해 왔다"며 "오랜 언론 경험을 바탕으로 인구위기 극복을 위한 국민 공감대와 사회 전반의 인식 전환을 이끌어갈 적임자"라고 말했다.

저출산고령사회위원회 상임위원에는 박진경 일과여가문화연구원 사무총장이 임명됐다. 서강대 독문과를 졸업하고 이화여대 공공정책학 석사, 행정학 박사 학위를 취득한 박 사무총장은 저출산고령사회위원회 사무처장도 역임한 바 있다.

이 수석은 "육아, 교육, 여성고용 등 다양한 정책과제를 제시해 온 인물"이라며 "저출산 문제를 해결하기 위해 포괄적이고 구조적인 대책을 수립할 적임자"라고 소개했다.

pcjay@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동