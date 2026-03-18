크래프톤, 배틀그라운드 e스포츠 글로벌 대회 'PGS 서킷 1' 개막

2026 시즌 첫 글로벌 대회…총 24개 팀 참가

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 크래프톤은 'PUBG: 배틀그라운드(배틀그라운드)'의 글로벌 e스포츠 대회 '펍지 글로벌 시리즈(PUBG Global Series, PGS) 서킷 1'을 개최하며 2026 시즌을 시작한다고 18일 밝혔다.



PGS는 전 세계 정상급 배틀그라운드 e스포츠 팀들이 참가하는 글로벌 대회로 올해 첫 대회인 PGS 서킷 1을 시작으로 총 3주 동안 이어지는 구조로 운영된다.

크래프톤은 'PUBG: 배틀그라운드(배틀그라운드)'의 글로벌 e스포츠 대회 '펍지 글로벌 시리즈(PUBG Global Series, PGS) 서킷 1'을 개최하며 2026 시즌을 시작한다고 18일 밝혔다. [사진= 크래프톤]

이번 서킷에는 글로벌 파트너 팀 12개 팀과 지역 시리즈를 통해 선발된 12개 팀이 참가해 총 24개 팀이 경쟁을 펼친다.



올해 PGS는 기존과 달리 3인칭 시점(TPP) 기반으로 진행되며 방송 연출과 중계 방식도 새롭게 개편된다.

선수 개인 화면 공개, 지역별 특화 옵저빙 연출 등 다양한 방송 포맷이 도입돼 팬들에게 보다 몰입감 있는 관전 경험을 제공할 예정이다.



이번 PGS 서킷 1은 1, 2, 3 총 세 개의 시리즈로 구성되며 각 대회의 성적이 누적되는 구조로 진행된다.

먼저 시리즈 1은 오는 18일부터 22일까지 진행된다.

첫날 그룹 스테이지를 시작으로 위너 스테이지와 서바이벌 스테이지를 거쳐 파이널 스테이지가 펼쳐진다.

이 대회에서는 24개 팀이 모두 동일한 조건에서 출발해 첫 번째 서킷 순위를 확립하게 된다.



이어 시리즈 2는 26일부터 29일까지 열린다. 시리즈 1 성적을 기반으로 팀들의 시드가 결정되며 각 팀은 순위를 끌어올릴 새로운 기회를 얻게 된다.



시리즈 3(시리즈 파이널)는 4월 2일부터 5일까지 진행된다. 앞선 두 시리즈의 결과를 바탕으로 선발된 16개 팀이 그랜드 파이널에 진출해 서킷 챔피언 자리를 놓고 경쟁한다.



이번 PGS 서킷의 총상금은 30만 달러 규모이며 참가 팀들은 상금과 함께 연말에 열리는 배틀그라운드 e스포츠 최상위 국제 대회 '펍지 글로벌 챔피언십(PUBG Global Championship, PGC)' 진출을 위한 PGC 포인트를 획득할 수 있다.



PGS 서킷 1은 한국 시간 기준 오후 7시부터 진행되며 개막일인 18일 그룹 스테이지의 경우 오후 2시에 시작된다.

모든 경기는 배틀그라운드 e스포츠 공식 유튜브와 SOOP(숲), 치지직(CHZZK) 등 공식 중계 채널을 통해 시청할 수 있으며 다수의 글로벌 스트리머들이 참여하는 공동 스트리밍 채널에서도 중계될 예정이다.



배틀그라운드 e스포츠와 PGS 2026에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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