유용원 의원 "北, 우리 위성에 전파공격 확인…전자전 고도화 대비 시급"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

GPS 교란으로 군용 무인기 잇따라 추락

러시아 기술지원으로 '우주전' 위협 가속

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원은 16일 국방부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 북한군이 2010년대 초반부터 2024년 중순까지 우리 측 위성을 대상으로 여러 차례 전파공격을 실시한 사실이 최초로 확인됐다고 밝혔다.

유 의원에 따르면 북한의 전파공격은 우리 군이 운용 중인 영상레이더(SAR) 및 전자광학·적외선(EO/IR) 정찰위성과 통신위성, 민간 위성의 정상적인 임무 수행을 방해하려는 의도로 분석된다.

유용원 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

북한의 전파공격에 따른 실질적인 피해 사례도 제시됐다. 지난 2024년 4월 서북도서 인근에서 추락한 해군 S-100 정찰무인헬기를 비롯해, 같은 해 11월과 12월에 각각 추락한 군단급 무인정찰기 '헤론'과 사단급 무인정찰기 'KUS-9' 모두 북한군의 GPS 교란이 원인이었던 것으로 알려졌다.

북한은 최근 위성 공격 능력 강화를 공식화하는 추세다. 김정은 국무위원장은 2026년 2월 제9차 당대회에서 적국 위성 공격을 위한 전자전 무기체계 확보를 명시했으며, 2024년 3월에는 총참모부 산하에 '전자전 및 인공지능 운영 지휘부'를 신설한 것으로 파악됐다.

특히 러시아의 지원을 통한 기술 고도화 정황도 포착됐다. 다국적 제제 모니터링팀(MSMT)과 국가정보원은 러시아가 북한군 파병 등의 대가로 전자전 체계와 전파 교란 장비, 운용 기술 등을 북한에 전수한 것으로 판단하고 있다.

한국국방연구원(KIDA)은 지난 3월 보고서에서 북한이 탄도미사일에 파편형 탄두를 장착해 저궤도 위성을 파괴하는 '직상승 위성요격체계'를 비롯해 재밍, 스푸핑, 사이버 공격, EMP 등 복합적인 위성 무력화 수단을 개발할 가능성이 크다고 내다봤다.

현재 우리 군은 '425 사업'을 통해 확보한 정찰위성과 군사통신위성 '아나시스 2호' 등을 운용 중이나, 북한의 위협이 고도화됨에 따라 군 및 민간 자산에 대한 보호 대책이 시급한 상황이다.

유 의원은 "북한의 전파공격이 우주 영역까지 확대된 것이 확인된 만큼 군사 작전은 물론 민간의 일상과 생명까지 위협받고 있다"며 "우리 군의 대응체계를 전면 점검하고 '국방우주법' 제정 등 법·제도 정비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 유 의원은 오는 20일 국회의원회관에서 '국방우주법 제정을 위한 국회 정책토론회'를 열고 우주 안보 위협에 대한 입법적 대응 방안을 논의할 예정이다.

allpass@newspim.com