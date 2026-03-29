박완수 경남지사, 3·15마라톤대회 참석…"3·15 의거 정신 계승"

도민 여가·건강 증진 지속적 지원
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 29일 창원 3·15해양누리공원에서 '제33회 3·15마라톤대회'를 열고 3·15의거 정신을 되새기는 시민 화합의 장을 마련했다.
3·15의거기념사업회가 주최하고 3·15마라톤준비위원회가 주관한 이번 행사에는 박완수 지사와 장금용 창원시장 권한대행을 비롯해 전국 마라톤 동호인과 시민 1만여 명이 참여했다.
박완수 지사는 개회식에서 "마산만을 달리며 완연한 봄을 느끼고 민주정신을 되새기길 바란다"고 말하며 대회의 의미를 강조했다. 박 지사는 관계자들을 격려한 뒤 내빈들과 함께 출발 버튼을 눌러 대회의 시작을 알렸다.
올해로 33회를 맞은 대회는 10㎞와 5㎞ 두 종목으로 진행돼 마산만 해안로를 따라 참가자들이 힘찬 레이스를 펼쳤다. 현장에서는 해군군악대 연주와 댄스 공연 등 다채로운 부대행사가 열리며 축제 분위기를 더했다.
도는 도민의 여가 선용과 건강 증진을 위해 전국 규모의 스포츠 대회를 지속적으로 지원하고 있다. 도는 이번 대회가 생활체육 활성화와 3·15 민주정신 계승의 의미를 동시에 실현했다고 밝혔다.
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