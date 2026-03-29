서울시교육청·서울대, 미래교육 혁신 맞손…AI 평가·교원연수 함께 추진

고교학점제·KB 모델·교사양성 등 8대 과제 협력
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 서울대학교 사범대학, 서울대학교 교육종합연구원, 서울대학교 교육연구소와 함께 오는 30일 '대전환 시대의 미래교육 협력'을 골자로 하는 포괄적 업무협약을 체결한다고 29일 밝혔다.
이번 협약은 인공지능(AI)과 디지털 전환 등 급격한 변화 속에서 새로운 교육 패러다임의 도입이 필요하다는 인식에서 추진됐다. 서울시교육청은 학생의 미래역량 강화와 교사 전문성 제고, 학교 현장 혁신을 목표로 역량 기반 교육과정 개편과 수업·평가 혁신을 중점적으로 추진해 왔으며, 서울대 측과의 협력을 통해 현장과 연구를 긴밀히 연결하겠다는 구상이다.
이번 협약에는 미래교육 혁신을 위한 8대 핵심 과제가 담겼다. 역량 기반 교육과정·수업·평가에 대한 포괄적 연구 협력을 비롯해 AI 서·논술형 평가 시스템 '채움AI' 고도화와 교원 역량 강화, IB 프로그램을 토대로 한 한국형 바칼로레아(KB) 모델 구현, 교원을 위한 대학원 특별연수와 마이크로디그리형 연수 활성화, AI 시대 수학·과학 교원 연수 체계 구축, 고교학점제 전면 시행에 대비한 진로·학업 설계 지도 전문가 양성, 학생·학부모 진로역량 지원, 사범대와 협력한 현장 기반 교사 양성 교육과정 개발 등이 포함됐다.
서울시교육청과 서울대 측은 이번 협약이 공동연구에 그치지 않고 중등교육 현장과 대학 연구기관이 직접 연결되는 새로운 협력 모델이 될 것으로 기대하고 있다. 특히 AI 기반 평가 시스템 구축, 교원 전문성 제고를 위한 연수 프로그램 개발, IB 기반 한국형 바칼로레아 개발 등을 통해 미래교육 전환에 속도를 낸다는 방침이다.
아울러 학생 마음건강 지원, 진로·진학 상담, 다문화가정 학생 증가, 학교폭력 대응 등 학교 현장의 다양한 요구에 효과적으로 대응할 수 있도록 교사의 교육 역량 강화를 위한 교원 양성 교육과정도 공동 개발할 계획이다. 연수 이수 학점을 석사학위와 연계하는 마이크로디그리형 연수와 융합교육을 위한 기초 프로그래밍, 디지털 기반 교육평가 과정 등도 활성화해 교사의 AI 기반 교수·학습 역량을 높인다는 구상이다.
또 고교학점제 전면 시행에 맞춰 학생 개개인의 성장과 맞춤형 진로 설계를 지원하기 위해 적성 진단과 대학 이해 교육, 학부모 대상 진로 지도 역량 강화 교육 체제 마련에도 협력을 집중할 예정이다.
정근식 서울시교육감은 "이번 업무협약은 변화하는 미래사회에서 살아갈 서울 학생들을 위해 서울시교육청과 서울대학교 사범대학, 서울대학교 교육종합연구원, 서울대학교 교육연구소가 현장 기반 연구와 연수는 물론 교사 양성 교육과정에 이르기까지 함께 고민하고 미래를 향한 혁신의 첫걸음을 내딛는다는 점에서 큰 의미가 있다"고 전했다.
jane94@newspim.com