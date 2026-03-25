서울·부산·인천교육청, AI 서·논술 평가 공동 운영 업무협약 체결

공정·신뢰도 확보한 미래형 평가 기반 마련

평가 데이터 구축·문항 공동 개발·교원 연수

'채움 AI', 서·논술 평가 전용 모델로 설계돼

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 부산시교육청, 인천시교육청과 함께 인공지능(AI) 기반 서·논술형 평가지원시스템 공동 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 AI 기술을 활용한 서·논술형 평가 시스템을 공동으로 운영해 미래형 평가 혁신의 기반을 구축하고 AI 채점의 정확성과 신뢰성을 높이기 위한 취지로 마련됐다.

서울시교육청 신청사 전경. [사진=서울시교육청]

협약식은 오는 26일 부산에서 개최되며 서울시교육청 부교육감, 부산시교육청 교육감, 인천시교육청 교육감 등 각 교육청 주요 관계자가 참석한다.

서울시교육청이 개발한 AI 서·논술형 평가지원시스템 '채움AI'는 학생의 서술 및 논술형 답안을 자동으로 채점하는 도구다.

2025년부터 66개 실천학교에서 공통 문항과 루브릭을 적용해 약 3만 건의 학습 데이터를 축적했으며 인간 채점자와의 일치도를 나타내는 QWK(Quadratic Weighted Kappa) 지표가 0.8 이상으로 높은 신뢰도를 보였다. 일반적으로 QWK 0.7 이상이면 실제 평가에 활용 가능한 수준으로 평가된다.

'채움AI'는 범용 AI 모델이 아닌 서·논술 평가 전용 모델로 설계돼 채점의 정확성과 일관성이 높으며, 교과별 맞춤 채점과 피드백 제공이 가능한 것이 특징이다. 이번 협약을 통해 세 교육청은 ▲AI 평가지원시스템 운영 및 평가 데이터 구축 ▲서·논술형 문항 공동 개발 및 검토 ▲교원 연수 등 역량 강화 프로그램을 공동 추진할 계획이다.

서울시교육청 관계자는 "AI 기반 서·논술형 평가는 학생의 사고력과 표현력을 평가하는 미래형 평가의 중요한 방향"이라며 "교육청 간 협력을 통해 공정하고 신뢰도 높은 평가 체계를 구축하고, 학교 현장의 평가 혁신을 적극 지원하겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com