서울시교육청, 334억 투입 '기초학력 보장' 강화…620명 튜터 지원

초·중·고 1328개교에 책임지도 예산 147억

서울학습진단성장센터...다중 안전망 구축

학년별 맞춤 프로그램으로 기초학력 보장

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 교실·학교·학교 밖을 연계한 '서울형 기초학력 지원체계'를 한층 강화하며 올해 총 334억 원을 투입해 2026학년도 기초학력 보장 사업을 본격 추진한다고 24일 밝혔다.

이번 사업에 따라 서울시교육청은 관내 초·중·고 1328개교가 학교 여건과 학습지원 대상 학생 현황을 반영해 단위학교 기초학력 책임지도를 운영할 수 있도록 지원한다.

서울시교육청 신청사 전경. [사진=서울시교육청]

이를 위해 모든 학교는 '학습지원대상학생 지원협의회'를 구성하고 3월을 '진단활동 집중주간'으로 정해 다층적·통합적 진단을 실시한다. 진단 결과를 바탕으로 학습 부진 원인을 분석해 학생별 맞춤형 지원 계획을 세우게 된다.

이번 사업에는 '기초학력 책임지도' 예산 147억 원이 투입된다. 학교별 학습지원 대상 학생 수와 규모, 여건 등을 고려해 차등 지원되며 초등학교는 100만∼1800만 원, 중학교는 100만∼1600만 원, 고등학교는 100만∼800만 원의 예산을 받는다.

각 학교는 협력강사와 함께하는 협력수업, 방과후 보충지도, 담임 또는 교과교사와 연계한 '키다리샘' 프로그램 등 학교 상황에 맞게 기초학력 프로그램을 운영한다.

또 서울시교육청은 약 74억 원을 투입해 초·중학교에 620명의 학습지원 튜터를 배치한다. 학기 중에도 끊김 없는 학습지원을 위해 튜터 1인당 지원액을 기존 1000만 원에서 1200만 원으로 확대했다.

학교 차원에서 해결하기 어려운 복합 요인으로 학습에 어려움을 겪는 학생들은 '서울학습진단성장센터'를 통해 원스톱(One-stop) 심층 진단과 맞춤 지원을 받는다. 올해는 11개 교육지원청에서 센터가 전면 운영된다.

시교육청은 올해 사업의 중점 과제로 ▲진단검사 시행 현황 공유 강화 ▲표준화된 진단도구 기반 맞춤 지원 확대 ▲개별 진단결과 통지 ▲학습이력 관리 체계화 ▲서울기초학력지원센터 지정·운영 등을 제시했다.

학교는 '서울시교육청 기초학력 보장 지원에 관한 조례'에 따라 진단검사 시행 현황을 학교운영위원회에 보고하고 학습지원대상 학생의 학습이력을 관리해야 한다.

또 올해부터 통합 운영되는 '국가기초학력지원포털'을 통해 인지적·정의적 영역의 진단과 보정 지도 결과를 연계하며 초3·중1 등 책임교육학년에서는 표준화된 진단도구를 활용해 기초학력 검사를 진행한다.

올해 서울시교육청은 처음으로 외부기관과 협력하는 '서울기초학력지원센터 지정·운영'을 추진한다. 공모를 통해 선정된 서울교육대학교가 협력 기관으로 참여하며 3월부터 서울 지역 실정에 맞는 정책 지원 기반을 마련한다.

아울러 학습 성장의 결정적 시기를 놓치지 않도록 ▲초1·2 '읽기 성장 프로젝트' ▲방학 중 도약캠프 ▲중학생 대상 '기초탄탄 랜선야학' ▲난독·난산·경계선지능 의심 학생을 위한 '심층진단 집중학년제' 등 학년별 특화 프로그램도 운영한다.

정근식 서울시교육감은 "기초학력은 모든 학생의 기본권이며 이를 보장하는 것은 국가의 책무"라며 "서울형 기초학력 지원체계를 통해 단 한 명의 학생도 배움에서 소외되지 않도록 다층적 학습안전망을 구축하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com