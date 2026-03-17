'학부모도 공부합니다'...서울시교육청, '2026 서울학부모배움과정' 운영

온라인·주말·찾아가는 연수...마음건강·학습공동체까지 지원
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 학부모의 성장을 지원하고 자녀 교육의 든든한 동반자로 자리매김할 수 있도록 '2026 서울학부모배움과정'을 3월부터 운영한다고 17일 밝혔다.
이 프로그램은 학부모가 자녀의 학업과 정서적 성장을 효과적으로 지원하며 학교 참여를 위한 실질적인 역량을 익히는 것을 목표로 한다.
'2026 서울학부모배움과정'은 기본교육, 전문교육, 특별교육 세 분야로 구성돼 3월부터 11월까지 진행된다. 기본교육은 새내기 교육, 부모성장학교 365, 학부모의무교육, 맞춤형 배움과정을 통해 학부모로서 필수적으로 알아야 할 내용을 다룬다.
전문교육은 독서·미래·협력소통·진로·생태·학부모 자치 등 심화 주제로 학부모 역량 강화를 지원한다. 특별교육은 '우아한 관계 맺기', 주제별 특강, 찾아가는 이야기 카페(설다방) 등 다양한 형식으로 운영된다.
서울 관내 학부모라면 누구나 서울학부모지원센터 홈페이지를 통해 간편히 신청할 수 있다. 교육은 실시간 온라인 화상강의(줌)를 중심으로 하되 주말 프로그램·맞춤형 교육·찾아가는 연수 등으로 구성해 바쁜 학부모들도 참여할 수 있도록 했으며, 일부 강의는 영상 콘텐츠로 제작해 시간과 장소에 구애받지 않고 학습할 수 있도록 지원한다.
2026년 하반기에는 교육부의 '학부모는 처음이라'를 기반으로 한 '부모성장학교 365'가 신설된다. 이 과정은 자녀 성장 단계에 맞춘 생애주기별 맞춤형 교육으로 학부모가 자녀 발달 과정을 깊이 이해하고 적절히 지원할 수 있도록 돕는다.
또 '자녀 마음건강 지킴이 교육'을 신설해 학생들의 우울과 불안 등 정서적 변화를 조기에 인식하고 이에 적절히 개입하는 방법을 학부모들에게 교육한다.
오프라인 기반의 '학부모 학습공동체'를 운영해 학부모들이 서로 배우고 협력할 수 있도록 돕는다. 특강, 소모임을 비롯해 학부모들의 자발적 학습과 정보 공유를 지원하며 성과공유회와 학부모시민참여한마당을 통해 우수 사례를 발굴하고 확산할 예정이다.
근식 서울시교육감은 "2026 서울학부모배움과정은 학부모들에게 단순 정보 제공과 일회성 교육을 넘어 지속가능한 학습지원 체계를 제공하여 학부모 스스로 성장하고 자녀와의 관계를 개선하며 학교와 협력할 수 있도록 돕는데 목적이 있다"라고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com