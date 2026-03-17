'학부모도 공부합니다'...서울시교육청, '2026 서울학부모배움과정' 운영

기본·전문·특별 3개 트랙으로 학부모 성장·자녀 교육 역량↑

온라인·주말·찾아가는 연수...마음건강·학습공동체까지 지원

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 학부모의 성장을 지원하고 자녀 교육의 든든한 동반자로 자리매김할 수 있도록 '2026 서울학부모배움과정'을 3월부터 운영한다고 17일 밝혔다.

이 프로그램은 학부모가 자녀의 학업과 정서적 성장을 효과적으로 지원하며 학교 참여를 위한 실질적인 역량을 익히는 것을 목표로 한다.

서울학부모지원센터 홈페이지. [사진=서울시교육청]

'2026 서울학부모배움과정'은 기본교육, 전문교육, 특별교육 세 분야로 구성돼 3월부터 11월까지 진행된다. 기본교육은 새내기 교육, 부모성장학교 365, 학부모의무교육, 맞춤형 배움과정을 통해 학부모로서 필수적으로 알아야 할 내용을 다룬다.

전문교육은 독서·미래·협력소통·진로·생태·학부모 자치 등 심화 주제로 학부모 역량 강화를 지원한다. 특별교육은 '우아한 관계 맺기', 주제별 특강, 찾아가는 이야기 카페(설다방) 등 다양한 형식으로 운영된다.

서울 관내 학부모라면 누구나 서울학부모지원센터 홈페이지를 통해 간편히 신청할 수 있다. 교육은 실시간 온라인 화상강의(줌)를 중심으로 하되 주말 프로그램·맞춤형 교육·찾아가는 연수 등으로 구성해 바쁜 학부모들도 참여할 수 있도록 했으며, 일부 강의는 영상 콘텐츠로 제작해 시간과 장소에 구애받지 않고 학습할 수 있도록 지원한다.

2026년 하반기에는 교육부의 '학부모는 처음이라'를 기반으로 한 '부모성장학교 365'가 신설된다. 이 과정은 자녀 성장 단계에 맞춘 생애주기별 맞춤형 교육으로 학부모가 자녀 발달 과정을 깊이 이해하고 적절히 지원할 수 있도록 돕는다.

또 '자녀 마음건강 지킴이 교육'을 신설해 학생들의 우울과 불안 등 정서적 변화를 조기에 인식하고 이에 적절히 개입하는 방법을 학부모들에게 교육한다.

오프라인 기반의 '학부모 학습공동체'를 운영해 학부모들이 서로 배우고 협력할 수 있도록 돕는다. 특강, 소모임을 비롯해 학부모들의 자발적 학습과 정보 공유를 지원하며 성과공유회와 학부모시민참여한마당을 통해 우수 사례를 발굴하고 확산할 예정이다.

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근식 서울시교육감은 "2026 서울학부모배움과정은 학부모들에게 단순 정보 제공과 일회성 교육을 넘어 지속가능한 학습지원 체계를 제공하여 학부모 스스로 성장하고 자녀와의 관계를 개선하며 학교와 협력할 수 있도록 돕는데 목적이 있다"라고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com