서울시교육청-독일, 손잡고 직업계고 글로벌 취업 지원 강화

아우스빌둥 연계해 자동차 취업문 넓힌다
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 주한독일상공회의소와 직업계고 학생의 자동차 분야 취업 지원 및 산업현장 맞춤형 교육 지원 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 19일 밝혔다.
이번 협약은 미래 모빌리티 산업을 이끌 실무형 전문 인재를 양성하고 직업계고 학생들의 자동차 분야 취업 지원을 확대하기 위해 추진됐다.
서울시교육청은 기업 현장 실무교육과 대학 이론수업이 병행되는 독일의 아우스빌둥(Ausbildung) 직업교육 모델을 서울 직업계고의 일·학습병행 프로그램과 접목해 학생들의 글로벌 취업 경쟁력을 높인다는 구상이다.
협약식은 오는 20일 열리며 정근식 서울시교육감과 마리 안토니아 폰 쉔부르크 주한독일상공회의소 대표 등이 참석해 자동차 분야 취업 지원 시스템 구축과 아우스빌둥 지원 방안을 논의할 예정이다.
첫 후속 행사도 곧바로 이어진다. 서울시교육청 진로직업교육과는 오는 4월 1일 '매칭데이 인(in) 서울 1차'를 통해 직업계고 학생을 대상으로 아우스빌둥 트레이니 채용 설명회를 진행한다. 모집 직무는 일반정비, 차체수리, 자동차 도장, 서비스 어드바이저 등 4개 분야이며, 총 110명의 학생을 모집할 예정이다.
서울시교육청과 주한독일상공회의소는 이번 협약을 계기로 자동차 분야 직업계고 취업 지원 시스템 구축, 서울 직업계고 아우스빌둥 참여 학생 지원, 한국과 독일의 이론·실무 이원화 직업교육 정보 교환 등에서 협력을 확대할 방침이다.
서울시교육청은 앞으로도 직업계고 학생들이 글로벌 수준의 기술과 전문성을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 산업현장 맞춤형 취업 역량 강화 정책을 적극 추진할 계획이다.
jane94@newspim.com