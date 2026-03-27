하림, 닭가슴살도 '스테이크'로…고단백 간편식 시장 공략

IFF 공법으로 육즙 살렸다…블랙페퍼·리얼갈릭 2종 출시

다이어트·간편식 수요 겨냥…이마트 통해 본격 판매

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하림은 신제품 '닭가슴살로 만든 육즙 촉촉 찹스테이크' 2종(블랙페퍼·리얼갈릭)을 출시했다고 27일 밝혔다. 날씨가 풀리며 체중 관리와 건강 식단에 대한 관심이 높아지는 가운데, 고단백 저지방 식품인 닭가슴살 제품 라인업을 강화해 시장 공략에 나선다는 전략이다.

이번 신제품은 국내산 닭가슴살을 한입 크기로 손질해 간편성과 활용도를 높인 것이 특징이다. 소금, 후추, 마늘, 파슬리 등으로 기본 풍미를 살린 뒤 가열하지 않고 영하 35℃ 이하에서 개별 급속 동결하는 IFF(Individual Fresh Frozen) 공법을 적용해 육즙 손실을 최소화했다. '블랙페퍼'는 깔끔하고 향긋한 풍미를, '리얼갈릭'은 국내산 마늘의 깊은 감칠맛을 강조했다.

하림 '닭가슴살로 만든 육즙 촉촉 찹스테이크' 2종. [사진=하림 제공]

조리와 보관의 편의성도 강화했다. 개별 급속 동결 방식으로 필요한 만큼만 꺼내 사용할 수 있으며, 해동 없이 에어프라이어나 프라이팬으로 간편하게 조리가 가능하다. 채소와 함께 볶아 찹스테이크로 즐기거나 샐러드, 파스타, 볶음밥 등 다양한 요리에 활용할 수 있어 소비자 선택 폭을 넓혔다.

특히 100g당 19g의 단백질을 함유해 다이어트 식단이나 단백질 보충용 식품으로도 적합하다. 기존 닭가슴살의 단점으로 꼽히던 퍽퍽한 식감을 개선해 '맛있는 건강식' 수요를 겨냥했다는 평가다.

신제품은 28일부터 전국 이마트에서 판매된다. 하림 관계자는 "가벼워지는 옷차림에 맞춰 꾸준히 섭취할 수 있는 닭가슴살 제품 수요가 늘고 있다"며 "간편하면서도 고급스러운 맛을 구현해 닭가슴살 제품의 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

mkyo@newspim.com