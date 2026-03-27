"치킨도 집에서"…오뚜기, 간편식 '골든 후라이드치킨' 출시

바삭한 크러스트·닭다리살 사용…맛·편의성 모두 잡았다

전자레인지·에어프라이어로 간편 조리…HMR 수요 겨냥

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오뚜기는 집에서도 간편하게 즐길 수 있는 치킨 간편식 신제품 '오즈키친 골든 후라이드치킨'을 출시했다고 27일 밝혔다. 외식 물가 상승으로 치킨 소비 부담이 커지는 가운데, 간편식 시장을 겨냥한 제품으로 소비자 공략에 나선다는 전략이다.

최근 치킨 가격 인상 등 외식비 부담이 커지면서 가정에서 간편하게 즐길 수 있는 HMR(가정간편식) 치킨 수요가 증가하는 추세다. 오뚜기는 이러한 흐름에 맞춰 간편한 조리 방식과 만족도 높은 맛을 동시에 구현한 제품을 선보이며 시장 대응에 나섰다.

오뚜기 오즈키친 골든 후라이드치킨 시뮬컷. [사진=오뚜기 제공]

'오즈키친 골든 후라이드치킨'은 물결무늬 튀김옷을 적용해 바삭한 식감을 강조한 것이 특징이다. 황금빛 크러스트로 시각적인 만족도를 높였으며, 순살 닭다리살을 사용해 부드러운 식감과 풍부한 육즙을 살렸다. 여기에 고소한 풍미와 은은한 매콤함을 더해 '단순 간편식'을 넘어 전문점 수준의 맛을 구현하는 데 초점을 맞췄다.

조리 편의성도 강점이다. 전자레인지나 에어프라이어로 손쉽게 조리할 수 있어 바쁜 일상에서도 간편하게 한 끼를 완성할 수 있다. 간편식 특유의 편리함과 외식 수준의 맛을 동시에 추구하는 소비자 니즈를 반영한 제품으로 평가된다.

오뚜기 관계자는 "외식 부담이 커지는 상황에서 치킨 전문점의 맛을 집에서도 간편하게 즐길 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 맛과 품질, 편의성을 고루 갖춘 다양한 간편식을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com