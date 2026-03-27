경남도, 산불 재난경보 '경계'로 상향…재난대책본부 가동

기온 상승·건조한 날씨 위험 증가

24개 부서 협업체계 예방 대책 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 산림청이 전날 산불재난 국가위기경보를 '주의'에서 '경계' 단계로 상향함에 따라 즉시 산불 재난안전대책본부를 가동했다고 27일 밝혔다.

최근 기온 상승과 건조한 날씨, 강풍이 이어지면서 산불 발생 위험이 높아지고 있다. 여기에 봄철 영농 준비로 인한 논밭두렁 소각과 입산객 증가까지 겹쳐 도내 전역에서 산불 우려가 커지고 있다.

경남도가 산림청 산불재난 국가위기경보를 '경계' 단계를 발령함에 따라 산불 재난안전대책본부를 가동한다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

도는 산불 대응 태세를 강화하기 위해 도지사를 본부장으로 한 재난안전대책본부를 운영한다. 행정부지사가 차장을, 도민안전본부장이 총괄조정관을 맡고, 환경산림국장과 산림관리과장이 각각 통제관과 담당관으로 참여한다.

본부는 상황총괄반, 비상대응반, 대민지원반, 시설지원반, 홍보반 등 5개 실무반을 중심으로 도내 24개 부서가 협업체계를 구축해 운영한다.

도는 산불 취약지역을 대상으로 사전 점검과 감시활동을 강화하고, 산림 인접지역 불법 소각행위 단속과 산불 예방 홍보활동을 확대할 계획이다. 산불 감시 인력의 운용도 확대해 산불 발생 요인을 사전에 차단한다는 방침이다.

시·군, 소방, 경찰, 산림청 등 관계기관과 협조체계를 유지해 현장 대응력을 높이고, 산불 발생 시 도민의 생명과 재산 피해를 최소화하는 데 총력을 기울이기로 했다.

도 관계자는 "건조한 날씨와 강풍으로 산불 위험이 높아진 만큼 도민 여러분께서는 산림 인접지역의 불법 소각행위를 삼가고, 산불 예방에 적극 동참해 달라"고 당부했다.

news2349@newspim.com