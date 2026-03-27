BYD 프리미엄 DENZA, 다니엘 크레이그 앞세워 글로벌 공략

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BYD의 프리미엄 브랜드 DENZA가 글로벌 시장 확대를 앞두고 배우 다니엘 크레이그와 손잡았다.

DENZA Z9GT 슈팅 브레이크와 배우 다니엘 크레이그. [사진=BYD코리아]

BYD는 27일 DENZA의 글로벌 캠페인에 다니엘 크레이그가 참여한다고 밝혔다. 이번 협업을 통해 크레이그는 올해 출시될 주요 모델의 마케팅 자료와 TV 광고 등에 등장할 예정이다.

DENZA는 순수 전동화 차량에 특화된 프리미엄 브랜드로, 첨단 기술과 유럽 감성의 디자인을 결합한 차별화 전략을 앞세워 글로벌 고객층 확대에 나서고 있다. 세계적인 인지도를 갖춘 배우와의 협업은 브랜드 위상을 강화하려는 전략의 일환으로 풀이된다.

특히 DENZA는 오는 4월 8일 프랑스 파리 팔레 가르니에에서 플래그십 모델 'Z9GT 슈팅 브레이크'를 공개하며 유럽 시장 공략을 본격화할 계획이다.

스텔라 리 BYD 부회장은 "다니엘 크레이그는 강인함과 세련됨, 진정성을 동시에 갖춘 인물로 DENZA의 브랜드 가치와 부합한다"며 "유럽을 비롯해 중남미, 중동, 아프리카 등 글로벌 시장 확장 과정에서 중요한 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

이어 "기술과 디자인, 감성을 결합한 새로운 프리미엄 모빌리티 비전을 제시해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

chanw@newspim.com